Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eylül İş Gücü İstatistikleri Açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan Eylül Ayı İş Gücü Raporu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi ve iş gücü istatistiklerinin olumlu bir seyir izlediğini vurguladı. Yılmaz, 'İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz.' diye belirtti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin bu durumu desteklediğini söyledi. Yılmaz, istikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak için bütüncül politikalarla, etkin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İşgücü İstatistiklerinde Önemli Veriler

Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. 'Dezenflasyon döneminde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli kalmaya, istihdam ise eylül ayında da artmaya devam etmiştir' dedi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, eylül ayında istihdamın yıllık 1,1 milyon kişi artarak 32,8 milyon kişiye ulaştığını ve istihdam oranının %49,7 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, işgücüne katılım oranının da yıllık 1,2 puan artışla %54,4 seviyesine yükseldiğini dile getirdi.

2024 yılı eylül ayında işsizlik oranının geçen aya göre değişmeden %8,6 seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, ekonominin genelinde katma değeri yüksek üretimi, işgücü verimliliğini ve işletmelerin rekabet gücünü artıran dönüşümleri desteklediklerini belirtti. Teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi ve işgücü piyasasını etkinleştirerek kayıt dışılığı azaltmayı öngördüklerini de sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.