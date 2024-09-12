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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz, ödemeler dengesi verilerini değerlendirerek cari açığın azaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Yılmaz, "Cari açık ve bütçe açığının önemli oranda iyileşmesi, rezervlerimizin artması ve makro istikrarımızın güçlenmesi, enflasyonla mücadelemizi desteklemeye devam edecektir," şeklinde konuştu.

Rezervler ve Cari İşlemler Denge Verileri

Yılmaz, açıklanan verilere göre cari işlemler dengesinin bu yılın temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdiğini bildirdi. Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 19,1 milyar dolara gerilediğini belirten Yılmaz, geçen yılın aynı dönemine göre cari işlemler dengesinde 37,1 milyar dolar bir iyileşme kaydedildiğini vurguladı.

Dış Ticaret Performansı

Yılmaz, mal ihracatında tüm zamanların en yüksek temmuz değerine ulaşılmasının ve uygulanan tedbirler sayesinde azalan ithalat seviyesinin, dış ticaret açığının yılın ilk yedi ayında yüzde 42 oranında azalmasına yol açtığını ifade etti. Bu gelişmelerin cari fazla vermedeki etkisi büyük oldu. Ayrıca, temmuz ayında seyahat gelirlerindeki artışla hizmetler dengesinin cari işlemler üzerindeki olumlu etkisinin de arttığını belirtti.

2024 Yılı Beklentileri

Temmuz ayında rezervlerdeki artışın 5,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve son 10 yılın en yüksek portföy yatırımı girişinin yaşandığını kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik yapısındaki dönüşüm ve dış ticaret politikalarındaki stratejik değişimlerin, 2023 yılı sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 4 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda yüzde 1,7'ye düşmesini beklediklerini açıkladı.

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