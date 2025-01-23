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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak’ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak ile özel sektör ilişkilerini değerlendirerek, ekonomiye katkıların artmasını istedi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak’ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan DEİK Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bu önemli görüşme, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Görüşmeye Dair Açıklamalar

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Sayın Nail Olpak ve KEK Eşbaşkanı olduğumuz ülkelerin iş konseyi başkanları ve üyeleriyle bir araya geldik. Görüşmemizde, ilgili ülkelere ilişkin özel sektör odaklı ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, DEİK heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "Ekonomimize sağladıkları katkıların artarak devam etmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dış Ekonomik...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak (sol 4) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dış Ekonomik...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak (sol 4) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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