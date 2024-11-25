Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu Düşürürken Dengeli Büyümeyi Koruyoruz

Cevdet Yılmaz’dan Reel Kesim Güven Endeksi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan kasım ayı Reel Kesim Güven Endeksi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bir yandan enflasyonu düşürme yolunda mesafe alırken, diğer yandan dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Reel Kesim Güven Endeksi Artış Gösterdi

Yılmaz, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin kasımda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu durumun, zorlu koşullara rağmen reel kesimdeki dinamikleri güçlendirdiğini ifade etti. Yılmaz, bu dinamizmin makro politika çerçevesini desteklediğini vurguladı.

Reel Sektörle İşbirliği

Yılmaz, ayrıca politikalarını oluşturma ve uygulama süreçlerinde reel sektörle istişare içinde hareket ettiklerinin altını çizdi. Enflasyonu düşürürken, dengeli büyümeyi korumaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile geleceğimizi sağlam bir zeminde inşa etmeye ve istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.