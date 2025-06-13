Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye genelinde sosyal konutu artırmak istediklerini ve bu konuda hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Yılmaz, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde sanayicilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'nin dengeli bir kompozisyonla büyümeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Enflasyonu Düşürme Hedefi

Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) birinci hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu ifade etti. Yüksek enflasyonun toplum ve özel sektör için olumsuz etkileri olduğunu belirten Yılmaz, enflasyonun belirsizlik yarattığını ve ekonominin dengelerini bozduğunu söyledi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında %75,5'e ulaşan enflasyonun bu yıl %35,4'e gerilediğini hatırlattı.

Finansal Piyasalarda Normalleşme

Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 155,9 milyar dolara ulaştığını ve ülke risk priminin 287'ye düştüğünü açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte finansal piyasalarda normalleşme sürecinin başladığını vurguladı.

Öncelikli Yapısal Dönüşüm Alanları

Son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında belirledikleri 5 öncelikli alanı paylaşan Yılmaz, bunların sulama, enerji bağımsızlığı, sosyal konut, lojistik yatırımlar ve insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu kaydetti. Sulama projelerine verdikleri yüksek ödeneği vurgulayan Yılmaz, enerji bağımsızlığının sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sosyal Konut Projeleri ve İnsan Kaynağı

Sosyal konut alanındaki çalışmalarına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye genelinde konut projelerini artırmayı hedeflediklerini ifadelendirdi. Ayrıca, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasası ile eğitim sisteminin örtüşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gaziantep'in Önemli Rolü

Gaziantep'in girişimcilik ve ekonomik değerleri bakımından örnek bir il olduğunu belirten Yılmaz, Suriye ekonomisinde yaşanacak olan gelişmelere de değinerek, “Gaziantep, Suriye'nin potansiyelinin harekete geçmesiyle büyük bir talep oluşturacak ve bu durumdan faydalanacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), ili ziyareti kapsamında Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde sanayicilerle bir araya geldi. Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağda) de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), ili ziyareti kapsamında Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde sanayicilerle bir araya geldi. Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağda) de katıldı.