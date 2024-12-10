Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam Artışı Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ekim Ayı İstihdam Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı iş gücü istatistiklerini sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Yılmaz, “Sıkı para politikasının iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla uyguladığımız istihdam dostu politikalar ve reel ekonomiyi güçlendiren adımlarımızın kazanımları sayesinde istihdamımız artmaya devam ediyor.” dedi.

İstihdam Oranı Yüzde 49'a Yükseldi

Ekim ayına ait verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1 milyon 31 bin yeni istihdam yaratıldığı belirtildi. İstihdam oranı ise %1,2 artarak %49’a yükseldi. İş gücüne katılma oranı, ekim ayında %54,7 ile rekor seviyeye ulaştı.

İşsizlik Oranı ve Ekonomik Güçlenme

Yılmaz, istihdam ve iş gücüne katılım oranındaki artışa rağmen işsizlik oranının %0,1 puanlık sınırlı bir artışla %8,8 olarak gerçekleştiğini aktardı. “Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, ekonomide öngörülebilirliği artırıyor. Ekonomi programımıza duyulan güvenin neticesinde Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) düşüş de sürmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yatırım ve İstihdamda Artış Stratejisi

Yılmaz, artan doğrudan yatırım ve portföy yatırımlarının rezervleri güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağladığını vurguladı. “Fiyat istikrarı, ekonomide güven ortamını pekiştirerek sürdürülebilir büyüme için güçlü bir zemin oluşturmaktadır.” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, dengeli ve istikrarlı büyüme için daha elverişli bir ortam yaratarak, yatırım ve istihdamdaki artışla ekonominin potansiyelini ileriye taşımayı sürdüreceklerini belirtti.

Ayrıca, mesleki eğitim ve iş gücü piyasasına yönelerek yapacağı yapısal reformlarla yeni iş imkanları yaratmayı ve insan odaklı, kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.