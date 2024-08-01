Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Komşuları ile Geleceğini İşbirlikleri Üzerine Kurgulamalı

Yılmaz, Geleceği Olumlu Projeler Üzerinden Kurgulamayı Önerdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gerçekleştirilen canlı yayında komşu ülkelerle olan işbirliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Komşular olarak, aynı coğrafyayı paylaşan devletler olarak geleceğimizi kurgulamamız lazım. Türkiye'nin perspektifi budur.' dedi.

Yatırım Stratejileri ve Ekonomi

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin uluslararası doğrudan yatırımlar için hazırladığı strateji dokümanına değinerek, önümüzdeki yıllarda daha fazla ve nitelikli doğrudan sermaye hedeflediklerini belirtti. Son 21 yılda Türkiye'ye 262 milyar dolarlık doğrudan sermaye girişinin sağlandığını ifade eden Yılmaz, bunun cari açığın önemli bir kısmını karşıladığını vurguladı.

'Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere daha fazla sermaye akışı sağlayacak. Türkiye, bu süreçten olumlu etkilenecek.' diyen Yılmaz, Türkiye'nin eşsiz coğrafi konumunu ve artan eğitime sahip girişimci nüfusunu öne çıkardı.

Vergi Reformu ve Ekonomik Düzenlemeler

Yılmaz, ekonomik alanda yapılan düzenlemelere de değindi. Yeni vergi paketiyle uluslararası şirketler için asgari %15, yerel şirketler içinse %10 kurumlar vergisi uygulamasına geçileceğini vurguladı. 'Artık tüm şirketler en az %10 vergi ödeyecek.' dedi.

Suriye ile İlişkiler ve Çözüm Süreci

Türkiye'nin Suriye'deki istikrarsızlığın sonuçlarını gördüğünü ifade eden Yılmaz, 'Komşumuzun siyasi istikrarı bizim güvenliğimiz için önemlidir.' dedi. Ayrıca Suriye ile iletişimi güçlendirme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Kıbrıs ve Bölgesel İşbirlikleri

Kıbrıs ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türk tarafının her zaman çözümden yana olduğunu, ancak Rum tarafının eşit muhatap göremediğini ifade etti. 'KKTC'nin uluslararası toplumda eşit bir üye olması için var gücümüzle destek veriyoruz.' dedi.

Son olarak, bölgedeki barış ve güven ortamının korunması gerektiğini, emperyal müdahalelere karşı birlik olunması gerektiğini dile getiren Yılmaz, 'Geleceğimizi olumsuz projeler yerine, işbirlikleriyle kurmalıyız.' şeklinde konuştu.