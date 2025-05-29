Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Yatırım Potansiyelini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısında Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, Türkiye’nin 2024 yılı için uluslararası yatırımcılar açısından cazip bir ülke olma özelliğini koruduğunu belirtti. Yılmaz, 2024 yılında ülkeye gelen uluslararası doğrudan yatırımların %9,8 artarak 11,7 milyar dolara ulaşacağını vurguladı.

Toplantının Detayları

Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gibi çeşitli bakanlar ve özel sektör temsilcileri katıldı.

2024 Eylem Planı ve Gelişmeler

Yılmaz, toplantının gündeminde 2024 YOİKK Eylem Planı üzerinde değerlendirme yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Dünya Bankası'nın Business Ready raporunda Türkiye'nin sıralamasını iyileştirmeye yönelik eylem planlarına da değinildi.

Yılmaz, bu toplantıdan itibaren toplam 26 eylemin hayata geçirildiğini belirterek, ilk olarak Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin sanayicilere sağladığı avantajları anlattı.

Yatırım Ortamına Dair Önemli Bilgiler

Küresel ekonomideki zorluklara rağmen, Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, 2024’te 383 uluslararası yatırım projesinin kamuoyuna açıklandığını söyledi. Bu projelerin yaklaşık 14,1 milyar dolar yatırım hacmi ve 51 bin kişilik istihdam potansiyeli taşıdığı öngörülüyor.

Türkiye süreci devam eden yatırımların %71'inin nitelikli yatırım projeleri ile örtüştüğünü kaydederken, 2025 Eylem Planı'nın da paydaşların görüşleri doğrultusunda şekillendirileceğini bildirdi.

Sonuç ve Gelecek Hedefleri

Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası arenada yatırım ortamını iyileştirmek için attığı adımları sürdüreceğini ve 2025 Eylem Planı'nın detaylarını en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Yatırım ortamını iyileştirme çabalarının önemine dikkat çeken Yılmaz, ülkeler arası rekabetin sürdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.