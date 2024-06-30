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Cumhurbaşkanından emeklilere büyük jest! Bu sabah müjdeli haber geldi

16 milyon emekliye yönelik sevindirici bir müjde verildi. Temmuz ayında emeklilere yapılacak zamın yanı sıra banka promosyonları da artacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında bankalarla yapılacak görüşmelerle birlikte emekli maaş artışları banka promosyonlarına da yansıyacak. Bu gelişmeler, emekliler için önemli bir mali destek sağlayacak ve yaşam standartlarını iyileştirecek gibi görünüyor. Detaylı bilgiler için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi kanallarını ve haberimize göz atabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 08:07
Cumhurbaşkanından emeklilere büyük jest! Bu sabah müjdeli haber geldi

Emekliler, Haziran ayı enflasyon rakamlarının sonucunda Temmuz ayındaki emekli maaşlarına zam haberlerini de bekliyor. Sosyal güvenlik kurumundan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı artışlarına ilişkin bankalarla görüşmeler Temmuz ayında yeniden başlayacak ve bu durum banka promosyonlarını da etkileyecek. Temmuz ayı için beklenen maaş promosyonu sayısı belirlendi ve yeni promosyonlar arayanlar potansiyel olarak daha yüksek teklifleri beklemekten fayda görebilir.

Emeklilik promosyonu güncellemeleri konusunda SGK ile bankalar arasında Nisan ayında anlaşmaya varıldı ve Temmuz ayı için ilave artışlar yapılması planlanıyor. Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zamları öncesinde bu promosyonlara ilişkin önemli haberler de gelmeye başladı. Bankalar, promosyonları güncellemek için adımlar atıyor. Detaylar haberin devamında...

Cumhurbaşkanından emeklilere büyük jest! Bu sabah müjdeli haber geldi

EMEKLİYE GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Nisan ayında SGK ve bankalar yeniden bu konu üzerinde kafa yordu ve emekli maaş promosyonu güncellendi. Temmuz zammı öncesi bankalar tarafından belirlenen promosyonlar şöyle:

Cumhurbaşkanından emeklilere büyük jest! Bu sabah müjdeli haber geldi

Akbank: Dul ve yetim maaşı alanlara 6.250 TL, emekli maaşı alanlara 15.000 TL’ye Varan promosyon ve ek olarak 2500 TL’ye hediye chip para.

Garanti BBVA: Dul ve yetim maaşı alanlara 6250 TL promosyon, emekli maaş aralığına göre 15.000 TL Maaş promosyonu.

Ziraat Vakıf Halkbank: Dul ve yetim maaşı alanlara 5.000 TL promosyon, emeklilere maaş aralığına göre 12.000 TL promosyon.

Denizbank: Dul ve yetim maaşı alanlara 5000 TL promosyon emeklilere 10.000 TL ve üstü maaş almaları durumunda 12.000 TL’ye Varan promosyon.

Fibabanka: Emekli maaşı alanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon, dul ve yetim aylığı alanlara 5.000 TL promosyon.

ING: Emekli maaşı alanlar için maaş aralığına göre 15.000 TL’ye Varan promosyon, Ayrıca otomatik ödeme talimatına 3000 TL Ek promosyon ve dul ve yetim aylığı alanlara 6.250 TL promosyon.

İş Bankası: Dul ve yetim maaşı alanlara 5.000 TL promosyon, emekli maaşına göre 12.000 TL’ye Varan promosyon.

QNB Finansbank: Emekli maaşına göre 15.000 TL’ye Varan promosyon fırsatı ile birlikte alanlara da 6250 TL promosyon.

TEB: Emekli maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon ve dul ve yetim aylığı alanlara 5000 TL promosyon.

Türkiye Finans: Dul ve yetim maaşı alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi ile emekli maaşı aralığına göre 12.000 TL promosyon.

TEMMUZ AYINDA PROMOSYONLAR ARTACAK MI?

Emekli aylıklarına Temmuz ayında zam geliyor. Sosyal Güvenlik uzmanları promosyon zammı da olacağını belirtti. Emekli maaşlarının artması ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla yeniden düşünecek ve promosyonlarda da güncelleme yapılacak. O nedenle yeni promosyon alacakların temmuz ayını beklemeleri tavsiye ediliyor.

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