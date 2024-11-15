Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 26 Personel Alımı Yapacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Alımı Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonu için 26 personel alacağını açıkladı. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı ve detayları duyuruldu.

Adaylarda Aranan Şartlar

Adayların, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, kamu yönetimi, maliye, işletme veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun olanlar da başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular için ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile istenilen bölümlerde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Sınav Süreci ve Tarihleri

Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların listesi, 4 Aralık'tan itibaren www.sbb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adaylar, bu tarihten başlayarak 3 iş günü içerisinde, Başkanlığa bağlı Genel Evrak Birimi'ne itiraz dilekçelerini sunabilecekler.

Yazılı sınav, 22 Aralık tarihinde saat 10.00Ankara'da gerçekleştirilecektir. Adayların sınav adresleri, 13 Aralık'tan itibaren belirtilen internet adresinden ilan edilecektir; ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Sonuçları ve Nihai Başarı Listesi

Yazılı sınavda, 70 ve üzeri puan alan adaylardan, en yüksek puandan başlayarak belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınav tarih ve yeri de yine kurumun internet adresinden duyurulacaktır.

Sınavın sonuçları, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve nihai başarı listesi yayımlanacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.