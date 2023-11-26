Dacia'da yılın kampanyası başladı! Bu modelinde tam 200 bin TL'lik indirim var: Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor

Dacia'nın Kasım ayı fırsatları ile birlikte Duster sahibi olma fırsatını kaçırmayın Duster'ın farklı versiyonlarının fiyatları, uygun fiyata konforlu ürüş deneyimi sağlayacak şekilde güncellendi. Duster'ınızı rekabetçi bir fiyata almak için hemen yerel satıcınızla iletişime geçin..

Dacia'da yılın kampanyası başladı! Bu modelinde tam 200 bin TL'lik indirim var: Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor
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Duster'ın çeşitli versiyonlarının fiyat revizyonları otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Bir sonraki versiyon özellikle uygun fiyat ve SUV konforu ile öne çıkmakta..

Dacia'da yılın kampanyası

Dacia Duster Essential TCe 90 bg: 899.000 TL

Dacia Duster Expression ECO-G 100 bg: 1.074.000 TL

Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4×2: 1.114.000 TL

Dacia Duster Essential TCe 150 bg 4×4: 1.190.000 TL

Dacia Duster Essential TCe 150 bg EDC: 1.116.000 TL

Dacia Duster Journey TCe 150 bg EDC: 1.211.000 TL

Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4×4: 1.282.000 TL

Dacia Duster Extreme TCe 150 bg EDC: 1.253.000 TL

Dacia'da yılın kampanyası

Yeni fiyat güncellemeleri, Duster'ı çok uygun fiyatla SUV konforunu birleştiren cazip bir seçim haline getiriyor. Kasım ayı indirimi kendi arabasına sahip olmak isteyenler adına büyük fayda sağlayacak gibi görünmekte. Eğer bir otomobil tutkunuysanız ve böyle bir fırsattan yararlanmak istiyorsanız, yerel satıcınızla iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

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