Dağ gibi biriken borçları sıfırlamak için fırsat! Ziraat Bankası gün içinde başvurana 50.000 TL kredi veriyor

Nakit ihtiyaçlarına Ziraat Bankası çözümü geldi! 50 bin TL'ye varan kredi ödemeleri başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Dağ gibi biriken borçları sıfırlamak için fırsat! Ziraat Bankası gün içinde başvurana 50.000 TL kredi veriyor
Yayın Tarihi:

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre 50 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 50 BİN TL ÖDEME

Son dönemlerde nakit ihtiyacı çeken müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilere 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. Banka uygun faiz oranları ve ödeme planlarıyla müşterilerinin bütün nakit ihtiyacını karşılayacak. 

ziraat bankası 50 bin tl ihtiyaç kredisi kampanyası

Ziraat Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası için yüzde 4.14 oranında faiz uygulanacak ve 50 bin TL kredinin aylık taksit tutarı 3.171.47 TL olacak. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 114.422.92 TL olarak hesaplanıyor. Kredi başvurunuzu yapmadan önce bankadan kendinize uygun ödeme planı çıkarmanız ve faiz oranlarını kendinize uygun şekilde araştırmanız önem taşıyor. 

Öne Çıkanlar
Halkbank 12 ay tek kuruş ödeme almayacak! Faizsiz 350.000 TL kredi başvuruları açıldı Halkbank 12 ay tek kuruş ödeme almayacak! Faizsiz 350.000 TL kredi başvuruları açıldı
Ter kokusunu şıp diye kesiyor! Kararmış koltuk altlarını bembeyaz yapıyor Ter kokusunu şıp diye kesiyor! Kararmış koltuk altlarını bembeyaz yapıyor
e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu cezayı ödemeyen yandı: Çok büyük zam geldi e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu cezayı ödemeyen yandı: Çok büyük zam geldi
Çok Okunanlar
e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu cezayı ödemeyen yandı: Çok büyük zam geldi e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu cezayı ödemeyen yandı: Çok büyük zam geldi Kredi kartı sahiplerine kötü haber! Ay sonuna kadar bu para hesabınızdan kesilecek Kredi kartı sahiplerine kötü haber! Ay sonuna kadar bu para hesabınızdan kesilecek Halkbank 12 ay tek kuruş ödeme almayacak! Faizsiz 350.000 TL kredi başvuruları açıldı Halkbank 12 ay tek kuruş ödeme almayacak! Faizsiz 350.000 TL kredi başvuruları açıldı Ehliyet almak isteyenlere kötü haber: Geç kalan 2 katını ödeyecek Ehliyet almak isteyenlere kötü haber: Geç kalan 2 katını ödeyecek Asgari ücrette beklentileri yıkan açıklama: O rakamları beklemeyin Asgari ücrette beklentileri yıkan açıklama: O rakamları beklemeyin