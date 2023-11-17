Dağ gibi biriken borçları sıfırlamak için fırsat! Ziraat Bankası gün içinde başvurana 50.000 TL kredi veriyor

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre 50 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 50 BİN TL ÖDEME

Son dönemlerde nakit ihtiyacı çeken müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilere 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. Banka uygun faiz oranları ve ödeme planlarıyla müşterilerinin bütün nakit ihtiyacını karşılayacak.





Ziraat Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası için yüzde 4.14 oranında faiz uygulanacak ve 50 bin TL kredinin aylık taksit tutarı 3.171.47 TL olacak. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 114.422.92 TL olarak hesaplanıyor. Kredi başvurunuzu yapmadan önce bankadan kendinize uygun ödeme planı çıkarmanız ve faiz oranlarını kendinize uygun şekilde araştırmanız önem taşıyor.