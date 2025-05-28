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Danimarkalı Şirketler Türkiye'de Yatırım Fırsatlarını Araştırıyor

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, Danimarkalı enerji ve lojistik firmalarının Türkiye'ye yatırım ilgisinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:12
Danimarkalı Şirketler Türkiye'de Yatırım Fırsatlarını Araştırıyor

Danimarkalı Şirketler Türkiye'de Yatırım Fırsatlarını Araştırıyor

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, ülkesinin yenilenebilir enerji ve lojistik alanlarındaki şirketlerinin Türkiye pazarında büyüme fırsatlarını değerlendirdiğini açıkladı. Toft, "Bu süreçte Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşasında Türk ve Danimarkalı şirketlerin işbirliği yapacağını düşünüyorum," dedi.

Ticaret Hacmi Büyüyor

Ole Toft, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kayda değer bir seviyeye ulaştığını ve bu ilişkilerin gelecekte daha da güçlenebileceğine inandığını belirtti. "Danimarka ve Türkiye hükümetlerinin ortak hedefi, ticari ilişkileri geliştirmektir," sözleriyle bu durumu vurguladı.

Üçüncü Ülkelerde İşbirliği Olanakları

Büyükelçi, Danimarkalı şirketlerin Afrika gibi birçok bölgede Türk şirketleri ile ortak projeler gerçekleştirmeye yönelik fırsatları gözlemlediğini dile getirerek, mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) sektöründeki potansiyeli değerlendirdiklerini ifade etti.

Yenilenebilir Enerji ve Ulaşım

Toft, Danimarka'nın Türkiye'deki yatırımlarında ön plana çıkan diğer bir alanın yenilenebilir enerji olduğunu belirtti. Türkiye'nin enerji yapısında büyük bir dönüşüm sürecine gideceğini ifade ederek, Danimarkalı firmaların bu alanda yer almayı planladığını kaydetti.

Ayrıca, ulaşım ve lojistik sektöründe önde gelen Danimarka merkezli firmaların Türkiye'yi stratejik bir pazar olarak gördüklerini sözlerine ekleyen Toft, DSV, Maersk ve DFDS gibi devlerin Türkiye'deki fırsatlara ilgi gösterdiğini aktardı.

Tarım ve Avrupa Birliği İlişkileri

Tarım sektörü de Danimarka'nın Türkiye'deki yatırım alanları arasında yer alırken, Ole Toft, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değinerek, bu iki tarafın beraber daha fazla çalışma ve ticaret alanında güçlü bir ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Toft, "Türkiye, son dönemde önemli bir arabulucu konumunda. Savunma sanayisindeki gelişmeler ve İnsansız Hava Araçları (İHA) teknolojisinde elde edilen başarı, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini pekiştiriyor," ifadelerini kullandı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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