Dar gelirliye 5300 TL devlet yardımı! Çocuklu aileler başvurursa hemen alıyor

Son dakika haber: Çocukların Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Lirası olarak belirlenen destek ödemelerini açıkladı. Bakan Göktaş, çocukların sosyal ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mart ayında ailelere 884.7 milyon Türk Lirası tutarında destek sağlandığını bildirdi.

SED yardımıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında Bakan Göktaş, çocuk başına yapılan ekonomik destek miktarını 3 bin 571 Türk Lirası'dan 5 bin 330 Türk Lirası'ya yükselttiklerini belirtti. Ayrıca, koruyucu ailelere yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 Türk Lirası'dan 8 bin 895 Türk Lirası'ya çıkardıklarını ifade etti.

Bakan, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların her açıdan desteklendiğini vurgulayarak, "Çocukların aile ortamında sağlıklı bir şekilde büyümeleri, toplumsal değerlerin korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, çocukların sosyal ihtiyaçlarını ve eğitim giderlerini karşılamak için Mart ayına ilişkin 884,7 milyon Türk Lirası tutarında SED ödemesi gerçekleştirdik" dedi.

SED yardımıyla çocukların aileleriyle birlikte sosyal çevrede desteklendiğini belirten Bakan Göktaş, çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri ve toplumsal entegrasyonun sağlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.





SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? İŞTE DETAYLAR!





Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, ailelerin ekonomik açıdan zor durumda olan çocuklarına yönelik sağlanan bir destek programıdır. Başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, bu destekten yararlanmak isteyenler için belirli koşulların olduğunu vurguladı.

SED yardımı başvurusu, e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapmak isteyenler için öncelikle belirli kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. Açıklamalara göre, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri olmayan ailelerin çocukları, ekonomik destek hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir.

Başvuru şartlarına ilişkin detaylar şu şekildedir:

Bakım Tedbiri Kararı Alan Çocuklar: Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar bu destekten yararlanabilirler.

Ekonomik Yoksunluk Durumu: Ekonomik yoksunluk nedeniyle desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olan çocuklar, başvuru için uygun kriterlere sahiptirler.

Bakım Tedbiri Olmadan Desteklenen Çocuklar: Bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar da başvuru yapabilirler.

Eğitim Alan Gençler: Bakım tedbiri kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılan ve iş ve meslek edinme kurslarına veya eğitimlere devam eden gençler bu destekten faydalanabilirler.

Olağanüstü Durumlar: Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza sonucu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan çocuklar ile hayati tehlike arz eden durumlarda bulunan veya ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan çocuklar, başvuru için uygun koşullara sahiptirler.

Başvuru yapmak isteyenlerin bu şartları göz önünde bulundurarak, e-devlet üzerinden başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca, ikamet edilen ildeki sosyal hizmet merkezlerine dilekçeyle veya şahsen başvuru da mümkündür.