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Dar gelirliye 7500 TL bayram öncesi yardım! Başvuru yapan her haneye ödenecek

Minimum ücret alan bireyler ve düşük gelirli haneler için sevindirici haber! Bayram bonusu elde edemeyenler için, bayramın ardından 7.500 Türk Lirası tutarında bir nakit destek sunulacak. Her başvuru sahibinin yararlanabileceği bu özel kampanyanın ayrıntıları haberimizde...

Yayın Tarihi: 15.06.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 10:47
Dar gelirliye 7500 TL bayram öncesi yardım! Başvuru yapan her haneye ödenecek

Temmuz’da beklenen ‘Ara zam’ haberlerine milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü dikilmişken, ara zamla yarışır nitelikte bir kampanya açıklandı. Asgari ücretle çalışanların gelirleri her geçen gün düşerken, bankalar bu bireylere adeta bir can simidi attı.

Bankacılık sektörü, asgari ücret ve düşük gelirli aileler için 7.500 TL’lik bir finansal destek paketi sunmak üzere anlaşma imzaladı. Temmuz ayının gelmesini sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca işçi için bayram ikramiyesi gibi bir sürpriz yapıldı ve bu müjdeyi veren Akbank oldu.

akbank

AKBANK’TAN ASGARİ ÜCRETLİLERE ÖZEL 7500 TL PROMOSYON KAMPANYASI 

Akbank, maaşını bankadan alacak olan ya da almaya yeni başlayan müşterileri için dikkat çeken bir promosyon kampanyası duyurdu. Banka, asgari ücret alan müşterilere 7500 TL tutarında bir promosyon ödemesi yapacak. Kampanya kapsamında, her ay Akbank hesabına düzenli olarak belirli bir miktar para yatıran asgari ücretli müşteriler, 7500 TL değerinde chip para bonusuna hak kazanacaklar.

AKBANK KAMPANYASINDA KREDİ KARTI ŞARTI 

Akbank’ın yeni başlatmış olduğu promosyon kampanyasına katılmak isteyenler için kredi kartı kullanımı mecburi bir koşul olarak belirlendi. 

Müşteriler, Akbank’ta bir hesap açarak hemen ardından kredi kartı başvurusu yapabilir ve böylece bayram öncesinde chip para elde etme şansını yakalayabilirler.

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