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Darphane'den Altın Üretimi Açıklaması

Darphane, Cumhuriyet ve gram altın üretiminin durmasıyla ilgili asılsız haberlere yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:56
Darphane'den Altın Üretimi Açıklaması

Son Gelişmeler Hakkında Açıklama

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan resmi açıklamada, Cumhuriyet altınları ve gram altınların üretiminin herhangi bir nedenle durdurulmadığı vurgulandı.

Üretim Nitelikleri ve Sürekliliği

Açıklamada, "Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı. Bunun yanı sıra, gram altın olarak bilinen ürünlerin de 24 ayar olarak, asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında, Bakanlık tarafından izni verilen rafinerilerce üretimine devam edileceğinin altı çizildi.

Manipülatif Haberlere Dikkat!

Darphane, kaynağından teyit edilmemiş haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, kamuoyunu bilinçlendirme ve doğru bilgi verme konusundaki kararlılığını yineledi.

Sonuç olarak, yatırımcıların ve halkın bu tür yanıltıcı haberlere karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

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