DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli ABD'de En Çok İndirilen Uygulama Oldu

DeepSeek R1: Yapay Zeka Dünyasında Bir Dönüm Noktası

Çinli geliştirici DeepSeek’in yapay zeka aracı, ChatGPT'yi geride bırakarak ABD uygulama mağazalarında bugün en çok indirilen uygulama oldu. Uygulama, 10 Ocak’ta piyasaya sürülen açık kaynak kodlu akıl yürütme modeli R1 ile dikkatleri üzerine çekti.

Açık Kaynaklı ve Ücretsiz

DeepSeek’in R1 modeli, çok daha düşük maliyetle OpenAI'ın o1 modeli ile kıyaslanabilir performans sunduğu için, küresel teknoloji camiasında büyük bir ilgiyle karşılandı. OpenAI'ın o1 uygulaması 200 dolar fiyatla satılmasına rağmen, DeepSeek'in uygulamasının bedava dağıtılması ve açık kaynak kodlu olması, teknoloji devlerinin hisse değerlerinin NASDAQ Borsası'nda düşmesine yol açtı.

Çin Pazarındaki Başarı

DeepSeek'in sohbet robotu, Apple’ın Çin mağazasında da en fazla indirilen uygulama olarak öne çıktı. Uygulamanın ardında, ByteDance’in Doubao ve Moonshot AI’ın Kimi adlı yapay zeka asistanı uygulamaları yer aldı.

Performans Derecelendirmesinde Üst Sıralar

DeepSeek'in R1 akıl yürütme modeli, California Üniversitesi araştırmacılarının yapay zeka uygulamalarını performansa göre derecelendirdiği Chatbot Arena'da, Google'ın Gemini ailesinden iki modelin ardından üçüncü sırada yer alırken, OpenAI'ın o1 modelini geride bıraktı.