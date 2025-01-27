DOLAR
35,73 -0,14%
EURO
37,54 -0,19%
ALTIN
3.148,46 1,01%
BITCOIN
3.599.928,12 4,02%

DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli ABD'de En Çok İndirilen Uygulama Oldu

Çinli DeepSeek, yapay zeka aracı R1 ile ABD uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulama unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:06
DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli ABD'de En Çok İndirilen Uygulama Oldu

DeepSeek R1: Yapay Zeka Dünyasında Bir Dönüm Noktası

Çinli geliştirici DeepSeek’in yapay zeka aracı, ChatGPT'yi geride bırakarak ABD uygulama mağazalarında bugün en çok indirilen uygulama oldu. Uygulama, 10 Ocak’ta piyasaya sürülen açık kaynak kodlu akıl yürütme modeli R1 ile dikkatleri üzerine çekti.

Açık Kaynaklı ve Ücretsiz

DeepSeek’in R1 modeli, çok daha düşük maliyetle OpenAI'ın o1 modeli ile kıyaslanabilir performans sunduğu için, küresel teknoloji camiasında büyük bir ilgiyle karşılandı. OpenAI'ın o1 uygulaması 200 dolar fiyatla satılmasına rağmen, DeepSeek'in uygulamasının bedava dağıtılması ve açık kaynak kodlu olması, teknoloji devlerinin hisse değerlerinin NASDAQ Borsası'nda düşmesine yol açtı.

Çin Pazarındaki Başarı

DeepSeek'in sohbet robotu, Apple’ın Çin mağazasında da en fazla indirilen uygulama olarak öne çıktı. Uygulamanın ardında, ByteDance’in Doubao ve Moonshot AI’ın Kimi adlı yapay zeka asistanı uygulamaları yer aldı.

Performans Derecelendirmesinde Üst Sıralar

DeepSeek'in R1 akıl yürütme modeli, California Üniversitesi araştırmacılarının yapay zeka uygulamalarını performansa göre derecelendirdiği Chatbot Arena'da, Google'ın Gemini ailesinden iki modelin ardından üçüncü sırada yer alırken, OpenAI'ın o1 modelini geride bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli ABD'de En Çok İndirilen Uygulama Oldu
2
ABD'de Yeni Konut Satışları Aralık'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
3
Kredi kartı sahipleri kahrolacak! Bu kısıtlamalar kartları kırdırır
4
İstanbul PERDER Üyesi Marketlerden Ramazan Boyunca Et Fiyatlarına Sabitleme
5
EIT Türkiye Topluluğu, Yerel Yetenekleri Geliştirmeyi Hedefliyor
6
İstanbul Üniversitesi ve GYİAD'dan Yapay Zeka Laboratuvarı Hamlesi
7
Almanya'da Sigara Satışları 2024'te Zirveye Ulaştı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!