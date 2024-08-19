Demir Yolu İle İhracatta Rekor Artış: 1,2 Milyon Ton Yük Taşındı

Demir Yolu ile İhracatta 1,2 Milyon Ton Taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu taşımacılığındaki artışları değerlendirdi. Ocak-Temmuz 2024 dönemi itibarıyla, demir yoluyla yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 artarak 1,2 milyon ton seviyesine ulaştığını açıkladı.

İhracatın Gelişen Kapasitesi

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu taşımacılığında önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Çevreci ve ekonomik yönleri ile demir yolu taşımacılığını geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Neredeyse 100 yıldır el değmemiş konvansiyonel hatları yeniledik. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve limanları demir yolu ağı ile bağladık." dedi.

İstanbul’un Stratejik Rolü

İstanbul ve çevre illerin, demir yolu taşımacılığında %86 oranında katkı sağladığını belirten Uraloğlu, bu illerden taşınan toplam yük miktarının 1 milyon 32 bin tonun üzerinde olduğunu vurguladı. İzmir, Eskişehir, Ankara ve Sivas gibi illerden de ihracat ürünleri Avrupa’ya ulaştırılmaktadır.

Ticaret Köprüsü Olarak Türkiye

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının faaliyete geçişiyle Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında bir ticaret köprüsü işlevini güçlendirdiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Günlük en az 8 yük treni ile Avrupa’ya kesintisiz ticaret sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Taşımacılık

Uraloğlu, demir yolunun çevre dostu ve maliyet avantajı sunan bir taşımacılık modeli olduğunu ifade ederken, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamanın Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefleri için kritik olduğunu belirtti.