Başkan Özdemir: Toprağı Koruyan Kentler Geleceğini Güvence Altına Alır — Nilüfer'de Toprak Ana Günü

Başkan Özdemir: "Toprağı koruyan kentler geleceğini güvence altına alır"

Nilüfer Belediyesi, 10 Aralık Toprak Ana Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini masaya yatırdı. Etkinlik Hasanağa Gıda Merkezinde gerçekleştirildi.

Başkan Özdemir'in mesajı

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarımı yalnızca üretim faaliyeti olarak görmediklerini; kenti besleyen, kırsal ile kent arasındaki bağı güçlendiren bütüncül bir sistem olarak ele aldıklarını belirtti. Başkan Özdemir, "Toprağı koruyan kentler geleceğini güvence altına alır" sözleriyle yerel üretimin ve toprağın korunmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Özdemir, Nilüfer'de toprağın yaşamı besleyen, kenti ayakta tutan ve nesilleri birbirine bağlayan temel bir değer olarak görüldüğünü ifade ederek, tarımın gıda güvenliği, iklim direnci ve yerelde gelecek anlamına geldiğini vurguladı.

Yerel uygulamalar ve destekler

Belediye olarak yürütülen çalışmalara değinen Özdemir, çiftçilere toprak analizi desteği sağlandığını ve bilimsel veriye dayalı üretimin teşvik edildiğini aktardı. Kompost üretimi gibi uygulamalarla toprağın canlandırıldığına dikkat çeken Özdemir, örnek uygulamalarla üreticinin bilinçlendirilmesi ve doğru tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Başkan Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Amacımız çiftçinin ürününün değerini bulması, emeğinin karşılığını alması ve kırsalda yaşamın güçlenmesidir. NİLKOOP gibi yapılarla bunu kalıcı hale getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprak bizim geleceğimizdir; toprağı korumak, yaşamı korumaktır."

Söyleşi ve katılımcılar

Etkinlik, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle düzenlendi. Programa; Nilüfer Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile sivil toplum ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal moderatörlüğünde "Toprak Ana’yı Korumak: Enginarla Sürdürülebilir Tarım" başlıklı bir söyleşi yapıldı. Söyleşide Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay ve Hasanağa Kadın Derneği Başkanı Neşe Erken, bölgeye özgü enginar üretimi ve sürdürülebilir tarım teknikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programda ayrıca NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz doğayla uyumlu yaşamın önemine vurgu yaparken, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu toprağın en değerli varlık olduğunu vurguladı. Nilüfer Kent Konseyi Çevre Meclisi Üyesi Nurten Ümit ise okullarda verilen eğitimlerle çocuklarda toprak bilincini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Kapanış ve ikramlar

Etkinliğin sonunda katılımcılar Hasanağa Gıda Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Program, merkezde üretilen tarhanadan yapılan çorba ile Hasanağa Kadın Derneği tarafından hazırlanan enginar salatası ve enginar çayının ikram edilmesiyle sona erdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 10 ARALIK TOPRAK ANA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI VE GIDA GÜVENLİĞİNİ MASAYA YATIRDI. HASANAĞA GIDA MERKEZİ’NDEKİ BULUŞMADA KONUŞAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, "TOPRAĞI KORUYAN KENTLER GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALIR" DİYEREK YEREL ÜRETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.