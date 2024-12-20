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Kasımda Kartlı Ödemeler 1,53 Trilyon Liraya Ulaştı

Kasım ayında Türkiye'de kartlı ödemeler 1,53 trilyon lira ile yüzde 73 arttı, online ödemeler de yüzde 74 yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:11
Kasımda Kartlı Ödemeler 1,53 Trilyon Liraya Ulaştı

Kasım Ayında Kartlı Ödemelerde Rekor Artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayında kartlı ödemelerin toplam tutarı 1,53 trilyon lira ile bir önceki yilın aynı dönemine göre yüzde 73 oranında büyüyerek kaydedildi. Bu çarpıcı veriler, Türkiye'de kartlı ödeme sisteminin ne denli hızlı bir şekilde geliştiğini gösteriyor.

İnternetten Yapılan Kartlı Ödemelerde Çarpıcı Artış

İnternetten yapılan kartlı ödemeler ise 482,1 milyar lira tutar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artış gösterdi. İnternetten yapılan ödemelerin toplam içindeki payı ise %31 olarak belirlendi.

Kart Sayısında Önemli Artışlar Yaşandı

Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de toplam kart sayısı 432,8 milyona ulaştı. Kred kartları sayısı 128,9 milyon, banka kartları 193,5 milyon ve ön ödemeli kartlar 110,4 milyon olarak kaydedildi. Kredi kartı sayısında %11, banka kartı sayısında %3 ve ön ödemeli kart sayısında %25 artış yaşandı.

Ödeme Sayısında Yüzde 11 Artış

Kasım ayında toplam kartlı ödeme sayısı ise 1,55 milyara ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Bu rakamların dağılımı ise kredi kartları 895,2 milyon, banka kartları 534,1 milyon ve ön ödemeli kartlar 120 milyon olarak gerçekleşti.

Temassız Ödemelerde Büyük Artış

Temassız ödemeler, kasım ayında gerçekleşen her 5 kartlı ödemeden 4'ünü oluşturdu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %92 artarak 465 milyar lira oldu. Bu durum, tüketicilerin temassız ödemelere ne denli fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kısacası, Türkiye'de kasım ayında kartlı ödeme sisteminde önemli bir büyüme yaşandı. Hem genel ödeme tutarında hem de internet üzerinden yapılan ödemelerdeki artış, dijital alışverişin ne denli yaygınlaştığını gözler önüne seriyor.

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