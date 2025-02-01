Demiryolu Gümrük İşlemlerinde Dijitalleşme 2025'te Başlıyor

Demiryolu Gümrük İşlemlerinde Dijitalleşmenin Kapıları Açılıyor

2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ve geçtiğimiz yıl başlatılan Demiryolu Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Projesi ile demir yolu gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi ile birlikte farklı kurumlarca yapılan kontrollerin tek çatı altında toplanarak etkinliğin artırılması hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu gelişmelerin Türkiye'nin dış ticaret hacmini güçlendireceğini açıkladı.

Yatırım Bütçeleri ve Projeler

2025 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde, gümrük süreçlerini hızlandırarak kolaylaştırmayı amaçlayan projeler için toplamda 2 milyar 443 milyon 401 bin lira ödenek ayrıldı. Bu kaynakların 1 milyar 556 milyon 898 bin 400 lirası yeni projelere, 843 milyon 602 bin 600 lirası devam eden projelere ve 42 milyon 900 bin lirası etüt projelerine tahsis edildi.

Demiryolu gümrük işlemlerine özel olarak, yaklaşık 5 milyon lira ayrılarak, kontrol süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik adımlar atılacak. Ayrıca, TAREKS sisteminin yenilenmesi için 18,2 milyon lira harcanacak.

Dijitalleşme ve Yenilikler

Bakan Bolat, dijitalleşmenin gümrük süreçlerindeki kağıt belge kullanımını ortadan kaldıracağını ve bürokratik işlemleri azaltarak ticaret erbabı için erişimin daha kolay hale geleceğini aktardı. BİLGE Gümrük Platformu Projesi ile gümrük işlemlerinin hızlandırılmasının yanı sıra, her bir kurum için gerekli bilgilerin tek bir platformda sunulmasına olanak sağlanacak.

Yapay Zeka Destekli Gümrük Kontrolü

Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Belgelerin Dijital Veriye Dönüştürülmesi Projesi kapsamında, yapay zeka tabanlı Optical Character Recognition (OCR) teknolojisi kullanılacak. Bu sayede gümrük memurlarının kontrolleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi sağlanacak.

Modernizasyon Çalışmaları

Bakan Bolat, Türkiye genelinde toplam 18 gümrük kapısı ve 6 gümrük idaresinin modernize edildiğini belirtti. Bu yıl içinde ise 8 gümrük kapısı ve 6 bölge müdürlüğünün modernizasyonu için çalışmalar devam edeceği ifade edildi. Gümrük kapılarının ülke güvenliğinde hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bolat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın modernizasyonunu tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.