Denizaltında İletişimi Kolaylaştıracak Dijital Su Altı Telefonu Tanıtıldı

Dijital Su Altı Telefonu SAHA EXPO’da Tanıtıldı

Deniz kuvvetlerine yönelik yeni bir iletişim aracı olan Dijital Su Altı Telefonu, SAHA EXPO fuarında sergilendi. Bu telefon, insansız su altı araçlarının kontrol ve haberleşme süreçlerini geliştirmek üzere tasarlandı.

Proje Detayları

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ İş Geliştirme Birim Yöneticisi Berker Emre Tok, projenin detaylarını paylaşarak, 25 Nisan 2022’de TÜBİTAK BİLGEM ile işbirliği içinde geliştirme faaliyetlerine başladıklarını belirtti. Tok, şunları söyledi:

"Proje sayesinde, deniz kuvvetlerinin harekat ihtiyaçlarına çözüm bulmayı ve uluslararası pazara rekabet edebilecek bir ürün sunmayı hedefliyoruz. 2024 yılına kadar test ve kalifikasyon işlemlerini tamamlamayı planlıyoruz."

İşbirlikleri ve Geliştirme Aşamaları

Tok, sistem tasarımının iki tarafın ortak çalışmasıyla yapıldığını, donanım tasarımının TÜBİTAK tarafından oluşturulduğunu ve Koç Savunma’nın yazılım geliştirme süreçlerine katkı sağladığını açıkladı. Bu arada, insansız su altı araçlarının kontrolü, düşük tespit olasılığı ve çevresel koşullara dayanıklılık gibi özelliklerle donatıldı.

Fuarın Diğer Yenilikleri

Fuarda ayrıca, MPG 8x8 Zırhlı Kurtarıcı Aracı da tanıtıldı. MPG Makine Prodüksiyon Grubu Ticaret Müdürü Veysel Soylu, aracın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki zırhlı araçları güvenli bölgelere taşımak amacıyla üretildiğini vurguladı. Soylu, "Bu araçlar terör bölgelerinde uzun süre kalan zırhlı araçların kurtarılması için tasarlanmıştır," dedi.

İhracat Fırsatları

Zırhlı kurtarıcı araçların envanterde 62 adet bulunduğunu belirten Soylu, ihracat görüşmelerinin ise 3 ülkeyle sürdüğünü ifade etti.

Teknolojik Gelişmeler

Düzenlenen fuarda ayrıca, yeni Geniş Açılı Uzay Kamerası da tanıtıldı. Poloptech firması CTO’su Özgür Selimoğlu, bu kameranın ay koşullarında kullanıma uygun olarak geliştirildiğini aktardı. Selimoğlu, uzay keşiflerinde yeni fırsatlar yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kamuflajla korunan kamera, sıcaklık dengesini koruyarak sert ve soğuk hava koşullarında dahi etkili bir performans sergileyebilme özelliği taşıyor.

Fuar, Türkiye’nin savunma sanayi alanında yaptığı yenilikleri gözler önüne seren birçok yeni ürüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.