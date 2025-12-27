Denizli Ekonomisi Yılı Güçlü Verilerle Kapattı

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) aylık olağan meclis toplantısında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, meclis üyeleriyle kent ekonomisine ilişkin güncel verileri paylaştı. Erdoğan, oda işlemlerinde geçen yıla kıyasla önemli bir artış yaşandığını vurguladı ve üyeler ile oda çalışanlarının emeklerine teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Toplantıda öne çıkan göstergeler

Meclis Başkanı Salih Sarıkaya idaresinde gerçekleşen aralık ayı toplantısında Erdoğan, finansal göstergelere de değindi. Ekim ayında karşılıksız çek sayısında bir önceki aya göre yüzde 27,16 azalma, tutar bazında ise yüzde 18,78 düşüş kaydedildiğini bildirdi.

Üye sayısı ve oda işlemlerinde büyüme

Başkan Erdoğan, son bir ayda 138 yeni üye kaydı gerçekleştirildiğini, 53 firmanın kaydını sildirdiğini ve 9 firmanın tasfiye sürecine girdiğini açıkladı. Kasım sonu itibarıyla DTO üye sayısının 23 bin 364 olduğunu ve son bir yılda yüzde 4,35 artışla 974 yeni üye kazandıklarını belirtti.

Odanın verdiği hizmetlere dair sayısal bilgiler de paylaşıldı: 11 aylık süreçte 772 sayısal takograf ve 571 K belgesi düzenlendi, 310 iş makinası tescil edildi, 249 kapasite raporu onaylandı. Ayrıca 39 ekspertiz raporu, 14 yerli malı belgesi ve 4 levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi verildi. Gelen 6.476 evraka karşılık 27.423 evrak düzenlenerek işlem hacminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,06 artış sağlandığı ifade edildi.

Dış ticaret performansı

Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Denizli’nin 11 aylık dönemde 4 milyar 275 milyon 6 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve ihracatta yıllık bazda yüzde 6 artış görüldüğünü aktardı. İhracatta ilk sırada Birleşik Krallık yer alırken onu Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa izledi.

Sektörel dağılımda tekstil ve hammaddelerinde yüzde 3,36, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 2,54 daralma gözlenirken; elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı metaller, çelik ve madencilik ürünlerinde yüzde 4,21 ile yüzde 15,14 arasında artışlar kaydedildi. Erdoğan, Denizli’nin ithalatının ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,53 azalarak 1 milyar 719 milyon 837 bin dolar düzeyinde kaldığını ve en fazla ithalat yapılan ülkelerin Bulgaristan, Kazakistan, Çin, Özbekistan ve Ukrayna olduğunu belirtti.

Hizmet yılları onurlandırıldı

Yılın son meclis toplantısında DTO’nun meslek komiteleri ile meclis üyeliğinde görev sürelerini 10, 20 ve 30 yıl dolduran üyelere plaket takdim edilerek hizmetleri için teşekkür edildi. Ayrıca Başkan Erdoğan ve meclis üyeleri, DTO’daki hizmet süresinin 31’inci yılına giren Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın doğum gününü kutladı.

