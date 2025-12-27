DOLAR
Eti Maden Emet'e 51 İşçi Alımı: 31 Aralık İlanı ve Branş Dağılımı

Eti Maden, Emet Bor İşletmesine 22 meslek yüksekokulu ve 29 lise mezunu olmak üzere toplam 51 işçi alınacağını, alımın 31 Aralık'ta ilan edileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:28
Eti Maden Emet Bor İşletmesine 51 İşçi Alımı

Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü için yürütülen istihdam çalışmaları sürüyor. Kısa süre önce 106 işçi alım sonuçlarının açıklanmasının ardından, işletmeye 51 işçi daha alınacağı bildirildi.

İlan Tarihi ve Genel Dağılım

Alımların 31 Aralık tarihinde ilan edilmesi planlanıyor. Toplamda 22'si meslek yüksekokulu ve 29'u lise ve dengi okul mezunu olmak üzere 51 işçi istihdam edilecek.

Meslek Yüksekokulu Mezunları Dağılımı

Meslek yüksekokulu mezunları arasından; elektrik bölümü 5, kimya bölümü 7, makine bölümü 3, maden bölümü 5, lojistik bölümü 1, harita ve kadastro bölümü 1 kişi alınacak.

Lise ve Dengi Okul Mezunları Dağılımı

Lise ve dengi okul mezunları arasından; maden bölümü 4, metal bölümü 4, motorlu araçlar bölümü 2, kimya bölümü 4, elektrik-elektronik bölümü 2, makine bölümü 3 kişi ile ayrıca 10 proses işçisi istihdam edilecek.

Diğer İşletmeler İçin de Alımlar Var

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki diğer işletmeler için de işçi alımı yapılacağı belirtildi. Buna göre; Balıkesir'e 57, Bigadiç'e 21, Kırka'ya 56 ve Emet'e 51 olmak üzere toplam 185 işçi alımı gerçekleştirilecek.

EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 51 İŞÇİ DAHA ALINACAK

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

