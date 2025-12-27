Edremit'te Termal Otellerde Doluluk Yüzde 90’a Ulaştı

ETO Başkanı Ahmet Çetin değerlendirdi

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yaklaşan yılbaşı tatili öncesi Kuzey Ege'deki turizm hareketliliğini değerlendirdi.

Çetin, termal otellerde doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştığını belirterek, bu yıl yılbaşı tatilinin diğer yıllara göre daha uzun olmasının bölgeye olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

"Şu anda yüzde 90’lara ulaşan bir doluluk oranımız var," diyen Çetin, Kazdağları’ndaki butik otellerin de misafirlerini beklediğini vurguladı.

2025 yılının herkes için yorucu geçtiğini dile getiren Çetin, dinlenmek ve yeni yıla daha zinde başlamak için termal otellerde tatil yapmanın önemine dikkat çekti: "Herkesi Edremit Körfezi’ne ve Kuzey Ege’ye bekliyoruz".

