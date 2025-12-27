Gram Altının Rekoru Trabzon Hasırına Milyonluk Değer Katıyor

Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği, gram altının tarihsel zirveye ulaşmasıyla birlikte değerine değer kattı. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarındaki yükselişin hasır takımlara yansımasını ve sektördeki güncel durumu değerlendirdi.

Fiyatlar ve özel siparişler

Yazıcı, altın gramının 6 bin 250 TL seviyesinde işlem gördüğü dönemde, bir takım hasır bileziğin fiyatının 600 bin TL’den başladığını belirtti. Başkan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel siparişlere bakıldığında fiyatlar 3 milyon TL’ye, hatta 6 milyon TL’ye kadar çıkabilmektedir. Özellikle 61 sıra, 81 sıra hasır takımlar; gerdanlık, yüzük ve küpeyle birlikte değerlendirildiğinde toplam maliyetin 3 milyon TL ile 6 milyon TL arasında olduğunu ifade edebilirim."

Alım-satım eğilimleri ve mevsimsellik

Yazıcı, piyasa davranışında net mevsimsel eğilimler gözlemlediklerini söyledi: "Altın yükseldiğinde alımların arttığını, altın düşmeye başladığında ise satışların daha fazla olduğunu zaman zaman görüyoruz. Özellikle yıl sonlarına doğru, Kasım ve Aralık aylarında altın bozma işlemlerinin arttığını gözlemliyoruz."

Başkan, bu eğilimi 2026 yılında beklenen vergi değişiklikleri ve tapu devri işlemlerindeki olası artış beklentilerine bağladı ve alım tarafında Ocak-Nisan döneminin daha hareketli olduğunu ekledi.

İç piyasa zayıf, ihracat güçleniyor

2025 yılının iç piyasada beklendiği gibi geçmediğini belirten Yazıcı, dış pazarda ise ihracatın 2014’e kıyasla daha iyi olduğunu vurguladı. Yazıcı, Bakanlığın verilerine atıfta bulunarak, "2024 yılında mücevher ihracatı 7,5 milyar dolar seviyesindeyken, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla bu rakamın 12,5 milyar dolara ulaştığı bilgisi bulunmaktadır." dedi.

Trabzon hasır bileziği özelinde ise, "Trabzon’daki kazaziye ve hasır bilezik ihracatında yüzde 30 payımız olduğu ifade ediliyor" diyerek ilave etti. İç piyasada ise mücevher satışlarında zayıflık olduğunu, buna karşın yatırım amaçlı külçe altın, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın satışlarının arttığını kaydetti.

Sezon performansı ve beklentiler

Yaz sezonunun beklentinin altında geçtiğini aktaran Yazıcı, "2024 yılının yaz sezonu daha iyiydi. 2025 yılının yaz sezonu ise oldukça zayıf geçti. Ocak ve Şubat aylarında bir miktar hareketlilik olsa da sezonun geneline bakıldığında, özellikle Ağustos ayından sonra ciddi bir düşüş yaşandığını ifade edebilirim. Dolayısıyla 2024 yılı ile 2025 yılı kıyaslandığında yaklaşık %30’luk bir daralma olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Altının ons fiyatına dair değerlendirmesinde ise, "Ons fiyatı bugün 4 bin 350-4 bin 400 dolar seviyelerinde işlem görmektedir. Kırk yılı aşkın tecrübe ile ilk defa ons fiyatının bu kadar yüksek seviyelere çıktığına şahit oluyoruz. Tarihi bir rekor kırıldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl beklentileri

Yeni yıl için temennilerini paylaşan Yazıcı, "İşlerimizin daha iyi olmasını umut ediyoruz. İnşallah dünyada herhangi bir kaos ya da savaş yaşanmaz. Altın piyasasına baktığımızda fiyatların bir miktar daha yukarı gidebileceğini öngörüyoruz; ancak temennimiz, fiyatların aşırı yükselmemesi ve herkesin alım gücünün korunmasıdır. İnşallah 2026 yılının daha iyi olacağına dair umutluyuz." şeklinde konuştu.

Yazıcı, ev ve araba alımlarının arttığını, yatırımcıların biriktirdikleri altını yüksek fiyatlardan bozdurarak bu ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve Ocak ayından sonra piyasanın daha durağan bir sürece girip yeniden altın alımlarına yöneleceğini düşündüğünü belirtti.

