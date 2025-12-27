Plastik Atıkları Ham Maddeye Dönüştüren Burpol, İSO Yeşil Dönüşüm'de 3.'lük Kazandı

Burpol Polimer Plastik'e İSO'dan Sürdürülebilirlik Stratejisi 3.'lük Ödülü

Burpol Polimer Plastik, Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden dönüştürerek ham madde olarak yeniden üretime kazandırma başarısı ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2025 Yeşil Dönüşüm Ödüllerinde Sürdürülebilirlik Stratejisi kategorisinde 3.'lük ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni ve kapsam

Tören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvanın katılımıyla İstanbul Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İSO'nun 1995'ten bu yana düzenlediği Yeşil Dönüşüm Ödülleri; çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ana başlıklarında toplam 6 kategoride ülke genelinden başarılı üretim ve proje örneklerini ödüllendiriyor.

İSO'nun vizyonu ve değerlendirme ölçütleri

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tören konuşmasında, ödüllerin sanayide yeşil dönüşüme verilen önemin güçlü bir simgesi olduğunu belirtti ve üretim süreçlerinde çevresel etkinin azaltılması, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması ile döngüsel ekonomiye katkı sağlayan uygulamaların görünür kılındığını vurguladı.

Bakan Yardımcısı Varank'ın değerlendirmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, sanayinin rekabet gücünün artık çevresel performans, karbon ayak izinin azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla ölçüldüğünü ifade etti. Varank, yeşil dönüşümün tercih olmaktan çıkarak zorunluluk haline geldiğini ve bu sürecin birlikte hareket edilerek, kimseyi geride bırakmadan başarılmasının önemine dikkat çekti.

Burpol'dan ödül açıklaması

Burpol Polimer Plastik Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, ödülü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan alırken, başarılarının ulusal düzeyde bir kez daha tescillenmesinden dolayı gurur duyduklarını belirtti. Yıldırım, Sürdürülebilirlik Stratejisi ödülünün kurumsal düzeyde sürdürülebilirlik politikası, hedef ve stratejilerinin yerleşmesi ile yönetim kademelerinde sürdürülebilirliğin karar süreçlerine etkisini kanıtlayan firmalara verildiğini hatırlattı.

Gelecek hedefleri ve önceki ödüller

İlkay Yıldırım, plastik kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürme taahhüdünde bulundu. Firma, 2023 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda 'En Çevre Dostu Kadın Girişimci Ödülü'ne, 2024'te ise PAGÇEV tarafından düzenlenen 'Plastik Geri Dönüşüm Ödül Töreni'nde ilgili kategoride ödüle layık görülmüştü.

Burpol Polimer Plastikin çalışmaları, sanayide daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital bir dönüşümün gerekliliğini somut örneklerle ortaya koyuyor.

