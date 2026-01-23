Denizli OSB Teknopark İnşaatında Yönetim Kurulu İncelemesi

Denizli OSB Yönetim Kurulu, Teknopark inşaatını yerinde inceledi; proje Ar-Ge, üniversite-sanayi iş birliğini ve bölge rekabetini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:24
Denizli OSB Teknopark İnşaatında Yönetim Kurulu İncelemesi

Denizli OSB Teknopark inşaatında inceleme

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Denizli OSB Teknopark inşaat alanında yerinde inceleme gerçekleştirdi.

İncelemeye Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör katıldı.

Saha çalışmaları ve bilgilendirme

Heyet, devam eden inşaat çalışmalarını sahada yerinde inceledi. Basın mensuplarına Denizli OSB Teknopark projesinin hedefleri, ilerleme süreci ve bölge sanayisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verildi.

Projenin hedefleri

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

