Denizli OSB Teknopark İnşaatında Yönetim Kurulu İncelemesi

Denizli OSB Teknopark inşaatında inceleme
Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Denizli OSB Teknopark inşaat alanında yerinde inceleme gerçekleştirdi.
İncelemeye Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör katıldı.
Saha çalışmaları ve bilgilendirme
Heyet, devam eden inşaat çalışmalarını sahada yerinde inceledi. Basın mensuplarına Denizli OSB Teknopark projesinin hedefleri, ilerleme süreci ve bölge sanayisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verildi.
Projenin hedefleri
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU, DENİZLİ OSB TEKNOPARK İNŞAAT ALANINDA İNCELEME GERÇEKLEŞTİRDİ.