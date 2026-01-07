Denizli Tekstilciler Heimtextil 2026 Hazırlıklarını Gözden Geçirdi

Denizli sektör temsilcileri Heimtextil 2026 öncesi 12. kez bir araya gelerek fuar hazırlıklarını, ihracat verilerini ve katılımcı planlarını değerlendirdi.

DENİZLİ (İHA) – Almanya’da 13–16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve dünyanın en prestijli ev tekstili fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarı öncesinde, Denizli’de sektör temsilcileri istişare toplantısında 12. kez bir araya geldi.

Toplantı gündemi

Toplantıya sektör temsilcileri, fuar katılımcısı firmalar ve DENİB ailesinin yoğun katılım sağladığı etkinlikte; Heimtextil 2026 hazırlıkları, küresel pazarlardaki güncel gelişmeler ve sektörün beklentileri kapsamlı şekilde ele alındı. Oturumlar, katılımcı firmaların görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla istişare ortamında gerçekleştirildi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun değerlendirmesi

Heimtextil 2026 Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin ev tekstilindeki güçlü konumuna dikkat çekerek, 2026 yılında fuardaki Türkiye katılımcılarının yüzde 28’inin Denizli firmalarından oluştuğunu belirtti. Memişoğlu, Denizli’nin 4 bin 954,5 metrekare toplam sergileme alanı ile Bursa’nın ardından ikinci sırada yer aldığını vurgulayarak, Denizli’nin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve marka değeriyle ev tekstili sektöründe Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olmaya devam ettiğini ifade etti.

Memişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde devam etti:

Heimtextil İstişare Toplantılarımız, üyelerimizle bir araya gelerek fuar öncesi beklentileri değerlendirdiğimiz, sektörümüz adına büyük önem taşıyan geleneksel bir buluşma haline geldi. 2026 yılında Heimtextil Fuarı’nda Turkish Towels markamızla 10. kez yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl Hall 5.1 A11 lokasyonunda yer alan yeni standımızda, Türk ev tekstilinin kalitesini ve tasarım gücünü uluslararası ziyaretçilere tanıtacağız. Fuarın yoğun noktalarında Turkish Towels temalı tanıtım görsellerimiz yer alacak, katılımcı firmalarımızın iletişim bilgilerini içeren bilgilendirme kataloğumuzu da fuar süresince dağıtacağız. Bilindiği gibi, Denizli ev tekstilinin üretim merkezi.3 Ocak’ta açıklanan ihracat rakamlarında hem ev tekstili hem de havlu, bornoz ve nevresim gruplarında liderliğimizi koruduk. Yıllık yaklaşık 3.5 milyar dolarlık ev tekstili ihracatının yarıya yakını Denizli’den gerçekleşiyor. Benzer şekilde Türkiye havlu ihracatının yüzde 76’sı, bornoz ihracatının yüzde 66’sı ve nevresim ihracatının yüzde 61’i Denizli’den yapılıyor. Ancak şunu da önemle ifade etmek isterim ki, bu veriler sadece Denizli’den ihraç edilen ürünlerin yüzdesi. Şehrimizde üretilip, farklı şehirlerden ihracat çıkışları yapılan havlu, bornoz ve nevresimi baz alırsak, bu oranın yüzde 90 seviyelerine geldiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Heimtextil’i her zaman sektörümüzün bayramı olarak görüyoruz. Bu büyük organizasyonda ülkemizi ve Denizli’mizi başarıyla temsil edecek tüm firmalarımıza şimdiden verimli ve başarılı bir fuar diliyorum.

