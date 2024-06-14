Depoyu fullemeyen ah vah edecek! Akaryakıta bayram zammı erken geliyor!

Önceki hafta, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan büyük düşüşün ardından, pompa fiyatlarına indirim olarak yansıması gözlemlendi. Ancak, dolar ve Brent petrol fiyatlarının yeniden artış göstermesi sonucunda, sektör yetkilileri Kurban Bayramı’ndan önce akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olacağını bildirdi.

Brent petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) alacağı yeni para politikası kararları ve Amerika’daki enflasyon oranlarına dair verilerin açıklanmasına kısa bir süre kala önemli bir yükseliş yaşadı. Brent petrolün 82 dolar seviyesini geçmesiyle birlikte, motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruşluk bir artış öngörülüyor.





MOTORİNE BEKLENEN ZAM

Sektör analistlerinin aktardığına göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından sonra litre başına 1 lira 34 kuruş zam yapılacak.

Zam sonrası tahmini motorin litre fiyatları şöyle olacak: İstanbul’da yaklaşık 40,62 TL, Ankara’da 41,60 TL ve İzmir’de 41,99 TL.

BENZİN FİYATLARI

Şu anda benzinin litre fiyatı İstanbul’da TL, Ankara’da yaklaşık 41,21 TL ve İzmir’de 41,47 TL civarında.





AKARYAKIT FİYATLARINI BELİRLEYEN ETMENLER

Akaryakıt fiyatlarının temel olarak küresel piyasa koşullarına bağlı olduğu söylenebilir, ancak ek olarak birçok faktör de etkili oluyor. 1 Ocak 2005’te yürürlüğe giren Petrol Piyasası Kanunu ile akaryakıt sektöründe serbest fiyatlandırma sistemi başladı. Bu durum, akaryakıt şirketlerinin çeşitli satış fiyatı stratejileri geliştirmesine olanak tanıyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları üç ana yöntemle hesaplanıyor: rafineri satış fiyatı, depo satış fiyatı ve pompa satış fiyatı oluşumu.