Depremzede konutlarında son noktaya gelindi! 12500 dairenin teslimine sayılı günler kaldı

Adana'da depremzedeler için inşa edilen TOKİ konutlarıyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. 2+1 dairelerin brüt alanı 110 metrekare, net alanı ise 80 metrekare olarak açıklandı. 3+1 dairelerin ise brüt alanı 150 metrekare, net alanı ise 127 metrekare olarak planlandığı açıklandı. Şu anda 12.500 kalıcı konut ile 2.500 köy evinin inşasına hız kesmeden devam ediliyor. İşte TOKİ depremzede konutlarında gelinen son nokta...

Türkiye, geçtiğimiz yıl asrın en büyük felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından hızla toparlanma çabalarını sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen konut projeleri, depremzedelerin mağduriyetini en aza indirmek ve onlara yeni bir yaşam alanı sağlamak amacıyla titizlikle devam ederken; konutların ne zaman teslim edileceği de büyük merak konusu. Ceyhan ilçesindeki 30 blok ve 581 daireden oluşan inşaat çalışmaları Mart ayında başlamıştı. Bu süreç içinde 12500 dairenin inşası tamamlanmış durumda.





VATANDAŞLAR DAİRELERİNE KAVUŞMAYA BAŞLAYACAK

Projenin kapsamında yer alan 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare; 3+1 daireler ise brüt 150, net 127 metrekare olacak şekilde tasarlandı. Konutların geniş ve kullanışlı bir yaşam alanı sunmasının amaçlandığı paylaşılırken, projede kullanılan tüm malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu belirtiliyor. Şubat ayında tamamlanan bin konutun ise depremzedelere kura töreninin ardından teslim edileceği açıklandı.

DAİMFED DAİRE TESLİMLERİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konut projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın online katılımıyla yapılacak çekilişin ardından hak sahiplerinin dairelerini teslim alacaklarını belirtti. Karslıoğlu, bu sürecin Şubat ayıyla sınırlı kalmayacağını, çekiliş sırasına göre her ay yeni konut sahiplerine kavuşulacağını ifade etti. Projelerin gece gündüz devam eden çalışmalarıyla birlikte, 11 ilde binlerce konutun hızla tamamlanmasının ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını vurguladı.