Deutsche Bank, Türkiye Ekonomisinde Yumuşak İniş Bekliyor

Deutsche Bank: Türkiye Ekonomisi Yumuşak İniş Yolunda

Deutsche Bank, Gelişmekte Olan Piyasalar 2025 Görünümü raporunda Türkiye ekonomisinin yumuşak iniş sürecinde olduğunu belirtti. 2023 yılında ekonomik büyümenin %2,9 seviyesinde gerçekleşeceğini ve 2025'te ise %2,8 olacağını öngörüyor.

Raporda Dikkat Çeken Başlıklar

Raporda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin 2025'te zor bir yıl geçireceği vurgulandı. Gelişmekte olan ülke varlıkları açısından ABD'deki politika değişikliklerinin olumsuz etkileri bekleniyor. Türkiye ekonomisi, "Türkiye: İstikrara Giden Kademeli Yol" başlığı ile değerlendirildi.

Büyüme Tahminleri ve Enflasyon

Deutsche Bank, sıkı parasal koşulların tüketim ve yatırım talebini sınırlayacağı gerekçesiyle, Türkiye ekonomisinin 2025'in ikinci yarısına kadar potansiyelinin altında büyüyeceğini ifade etti. 2024'te enflasyonun sürebilecek bir düşüş ile %45'e, 2025 sonunda ise %25,4'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Dezenflasyon Süreci Devam Edecek

İç talepteki zayıflama, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve Türk lirasındaki reel değerlenme, dezenflasyon sürecinin devam edeceğine işaret ediyor. 2026 yılı sonuna kadar enflasyonun %20'nin altına düşmesi öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın Faiz Politikasına Dair Tahminler

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralıkta 250 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Faiz oranlarının 2025'in ilk yarısında %37,5, yıl sonunda ise %30 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Makro ihtiyati politikaların 2025 yılına kadar devam etmesi tasarlanmaktadır.