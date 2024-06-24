Devlet dar gelirliye 1900 TL'lik yardım kesesini açtı! Tek şartla hanebaşı ödeme başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı destek kapsamında başvuru yapan aileler için 1.900 TL nakdi hibe verilecek.

Ödeme Koşulları: Maddi sıkıntı yaşayan aileler Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne başvuruda bulunarak bu yardımdan faydalanabilirler. Yalnızca tek bir gelir şartı aranır ve ek bir şart aranmaz.

Başvuruda bulunan hanenin kişi başına düşen aylık gelirinin net asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekmektedir. Bu şimdilerde 5.667 TL olarak belirlendi. Ayrıca tüm aile bireylerinin toplam gelirinin aile birey sayısına bölünmesiyle elde edilen gelirin belirli bir aralıkta olması gerekmektedir.





Ödeme Detayları: Ailelere ödenen nakdi yardım miktarı, her aile üyesinin aylık gelirine göre belirlenir.

Geliri 450 TL'nin altında olan hanelere 1.250 TL;

450 TL'den 911 TL'ye kadar ailelere 1.100 TL;

911 TL'den 1.372 TL'ye kadar ailelere 950 TL;

Geliri 1.372 TL ile 5.667 TL arasında olan hanelere aylık 850 TL sosyal yardım verilecek.

Bu ödemelerin de alt unsurları bulunmaktadır. Ailelere çocuk sayısına göre ek maddi destek verilmektedir.

1-2 çocuklu aile için 350 TL;

3 çocuklu aileye 450 TL;

4 çocuklu aileye 550 TL;

8 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 650 TL ek destek verilecek. Bu hibeler aylık olarak hesaplanarak kişilerin banka hesaplarına aylık olarak yatırılmaktadır.

Toplamda 1.250 TL olan temel nafaka bedeline, aileye ödenen nafaka bedeline çocuk payı dahil 650 TL eklenerek toplam nafaka bedeli 1.900 TL oluyor.