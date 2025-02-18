Devlet Desteğiyle 14 Bin Tavuklu İşletmeye Dönüşen Genç Girişimci

Bodrum'da Genç Girişimcinin İhtiyacı Olan Destek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 25 yaşındaki genç girişimci Mehmet Ali Akça, devlet desteği ile hayata geçirdiği çiftliğini 14 bin tavuk kapasitesine ulaştırdı. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının genç girişimciler için sağladığı hibe desteği sayesinde tavuk yetiştiriciliğine adım atan Akça, başlangıçta sadece 400 tavuk ile sıfırdan bir iş kurdu.

Başlangıç ve Başarı Hikayesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında başlattığı Genç Çiftçi Programına başvurarak aldığı 30 bin liralık hibe ile Tepecik Karaova Mahallesi'nde küçük bir çiftlik kuran Akça, işini ciddi bir titizlikle geliştirerek kısa sürede üretim kapasitesini artırdı.

Modern kümeslerinde doğal yemleme tekniği kullanarak tavukların verimliliğini artıran Akça, çiftliğinde yaklaşık 14 bin tavuk bulunduruyor. Günde 12 bin 500 yumurta üretimi gerçekleştiriyor ve bu ürünleri hem yerel pazarda satışa sunuyor hem de Muğla genelindeki büyük market zincirlerine gönderiyor.

Destek ve Gelişim Süreci

Akça, işe başlarken aldığı 30 bin lira hibe desteklemenin hayatındaki en büyük fırsat olduğunu belirtti. Açıkladığına göre, işe başladığında sadece 400 tavuğu vardı. Önceki işinin su sporları olduğunu ifade eden Akça, destek programını öğrendikten sonra ilçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır'ın desteğiyle tavuk yetiştiriciliğine adım attı. Süreç içerisinde hem kümesini işletip hem de denizcilik sektöründe çalışmaya devam etti.

Akça, ''Şu anda bir kümesimde 4 bin, diğerinde ise 10 bin tavuk var. Günlük 12 bin 500 civarı yumurta üretiyoruz'' dedi.

Topluma İlham Olmak

Akça, Bodrum'un yumurta ihtiyacının yüzde 25'lik kısmını karşıladığını belirtirken, çevresindekilere de girişimcilik konusunda örnek olduğunu ifade etti. Bir arkadaşına bu alanda öncülük yaparak o kişinin de 1000 tavuk ile işe başlamasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Başarılı yetiştiricilik sürecine yabancı olduğunu ama işini severek yaptığını söyledi.

Gelecekte üretim kapasitesini artırarak daha fazla insanın ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini vurgulayan Akça, ''Bir hayvan 24 ay yumurta verebiliyor. Daha sonra tavuklar kesime gidiyor. Kısa süre içinde 4 bin tavuğun kesime gidecek, bu kümesi de tadilata sokup 10 bin hayvana çıkartmayı planlıyorum'' diyerek hedeflerini açıkladı.