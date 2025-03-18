Devlet Desteğiyle Üretim Kapasitesini Artıran Babaeski Tesisinden 10 Ülkeye Un İhracatı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki un tesisi, devlet desteğiyle ihracatını artırarak 10 ülkeye un gönderiyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:29
Devlet Desteğiyle Üretim Kapasitesini Artıran Babaeski Tesisinden 10 Ülkeye Un İhracatı

Kırklareli'deki Un Tesisi, 10 Ülkeye İhracat Yapıyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1957 yılında kurulan un işleme tesisi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Teknoloji Yenileme Projesi'nden aldığı 10 milyon lira hibe ile üretim kapasitesini artırarak 10 ülkeye un ihraç ediyor.

Üretim Kapasitesi İki Katına Çıktı

Sinanlı köyünde faaliyet gösteren firma, geçen yıl devlet desteğiyle makine ve ekipmanlarını yenileyerek üretimini 15 bin tondan 30 bin tona çıkardı. Üretilen un, Endonezya, Brezilya, Dubai, Bulgaristan gibi ülkelerde talep görüyor.

Doğal Kaynaklardan Üretilen Un

Firma Müdürü Necmettin Keskin, bölgede yetiştirilen buğdayların yüksek kaliteli un üretiminde kullanıldığını belirtti. Istranca Dağları'nın eteklerinde doğal kaynak sularıyla yetiştirilen buğdaylar, tesiste detaylı işleme tabi tutuluyor.

Devlet Desteği ile Büyüyoruz

Kendilerinin ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Keskin, işletmenin büyümesinde devlet desteğinin kritik bir rol oynadığını kaydetti. Geçen yıl yapılan ekipman yenilemeleri hakkında ise şunları ifade etti:

"Hibe desteği sayesinde otomatik paketleme sistemini ve silolarımızı kurduk. Bu sistem, hem hızımızı artırdı hem de un kalitesini yükseltti. El değmeden otomatik paketleme yaparak ürünleri nakil ediyoruz. Şu an 10 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Devlet destekleri bizim için büyük bir avantaj oldu. İlk hedefimiz yıllık 30 bin ton olan kapasitemizi 50 bin tona çıkarmak ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak. İç piyasadaki fırın sayısını ve kaliteyi yükseltmek de önceliklerimiz arasında."

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devlet desteği ile üretimini arttıran un işleme tesisi, 10...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devlet desteği ile üretimini arttıran un işleme tesisi, 10 ülkeye ihracat yapıyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devlet desteği ile üretimini arttıran un işleme tesisi, 10...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devlet desteği ile üretimini arttıran un işleme tesisi, 10 ülkeye ihracat yapıyor.

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