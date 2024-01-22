Devletten bu maaşı alanlar yaşadı! Artık aylık 7.738 TL maaşa bağlanacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı, emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı konularını ele alarak belirlemelerde bulundu. Toplantının ardından açıklanan rakamlara göre, emekli maaşlarına yüzde 37,57'lik kök maaş zammına ek olarak yüzde 5 ek zam yapıldı. Bu iyileştirme, enflasyon farkı ile hesaplanan dul ve yetim aylıklarını da etkiledi. İşte detaylar...





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre, emekli maaşlarındaki bu artışlar, hem kök maaş zammı hem de ek zamın toplamı üzerinden hesaplandı. Özellikle enflasyon farkı ile belirlenen dul ve yetim aylıkları, yapılan zamlarla birlikte artışa geçti. Bu noktada, emeklilere ek zam ve kök maaş zammı iyileştirmeleri, uzun bir bekleyişin ardından gerçekleşti. İşte diğer ayrıntılar...





Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan liderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında ortaya çıkan yüzde 11,68'lik zam farkına da çözüm bulundu. Bu şekilde, toplu sözleşme kaynaklı oluşan farklılıklar giderildi ve emeklilere adil bir zammın uygulanması amaçlandı.

Emeklilere yönelik bu düzenlemelerin ardından merak edilen bir diğer konu ise ek zamların ne zaman yatacağı oldu. Ancak, bu konuda henüz resmi bir tarih belirtilmemiş olup, yapılacak resmi açıklamalar ve süreçlerin tamamlanması sonrasında emeklilerin hesaplarına yansıması beklenmektedir.

Kabine Toplantısı'nda ayrıca, refah payı ve en düşük emekli maaşı da belirlendi. Bu gelişmeler, emekliler arasında memnuniyet ve beklentiyi artırarak, ekonomik anlamda rahatlama sağlamayı hedeflemektedir.

Emekli zammı düzenlemeleri, Kabine Toplantısı'nda 2 Bakanın sunumuyla gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, teknik detaylar üzerinde çalışırken, Bakan Mehmet Şimşek bütçe çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu düzenlemeler, yaklaşık 16 milyon vatandaşı ilgilendiren emekliye refah payı konusunda yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son karar verilecek.

Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek'in emekli zammı düzenlemeleri üzerindeki çalışmaları, teknik detaylar ve bütçe çalışmaları üzerine odaklandı. Kabine Toplantısı'nda gerçekleştirilen sunumlar, emeklilere yönelik refah payı düzenlemelerini içeriyordu ve bu düzenlemeler, yaklaşık 16 milyon vatandaşın emekli maaşlarına etki edecek önemli kararları içeriyordu.

Bu süreçte, teknik detaylardan sorumlu Bakan Vedat Işıkhan ve bütçe çalışmalarını yürüten Bakan Mehmet Şimşek, emeklilere yapılacak zamlar ve refah payı konusundaki sunumlarını gerçekleştirdiler. Bu sunumlar, emeklilere yönelik maaş düzenlemelerinin adil ve dengeli bir şekilde yapılabilmesi için detaylı bir çalışmanın ürünüydü.

Bu çalışmalar sonucunda elde edilen rakamlar konusunda son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Emekli zammı düzenlemelerinin Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirilerek onaylanmasıyla birlikte, belirlenen rakamların emeklilere ne şekilde yansıyacağı ve maaşlara ne zaman yatırılacağı belirlenecek. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte, emekliler arasında merak ve beklentiyle beklenen zamların ve düzenlemelerin hayata geçmesi sağlanacak. Bu adımların, emeklilerin yaşam standartlarını yükselterek ekonomik anlamda rahatlama sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.