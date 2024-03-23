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Devletten bu maaşları alana ikramiye sözü çıktı! Emeklilerle onlar da alacak

Devlet tarafından sunulan ödemelerden yararlananlara özel açıklama geldi. 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve dul yetim maaşı alan ailelere Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 23.03.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 22:23
Devletten bu maaşları alana ikramiye sözü çıktı! Emeklilerle onlar da alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında ulusa seslenirken emekli bayram ikramiyesi 2024 rakamını 3 bin TL olarak yükselirken yüzde 50 oranında zam uygulandı. Açıklanan rakam emeklilerin talep ettikleri 5 bin TL'lik rakam olması beklentisi oluştu.

SGK tarafından yaşlılık, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş görmezlik geliri alanlara bayram ikramiyesinden yararlanabileceği bilgisi verildi. Bununla beraber şehit yakınları, gaziler, güvenlik koruyucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru olanlarda aynı şekilde ikramiyeleri hesaplarında görebilecek. Fakat evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı alanlara ödeme yapılmayacaktır.

ikramiye ödemeleri
Vefat eden eşin emekli maaşının yüzde 50'ni dul aylığı alnlara 1.500 TL, yüzde 25'i oranında çocuklara 750 TL ikramiye ödemesi yapılıyor. Eşi vefat eden çalışma hayatı olmayan ve kendi sigortalılığından ötürü gelir ya da aylık almayanlara yüzde 74 oranında dul aylıkları üzerinden 2.500 TL ikramiye ödemesi yapılacaktır.

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