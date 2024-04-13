Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

Deutsche Bank, Bitcoin'e yönelik bir araştırma raporu yayınladı. Rapora göre, ankete katılanların %38'i Bitcoin'in yok olacağına inanıyor.

Geçtiğimiz yılın en karlı yatırım araçlarından biri olarak tanımlanan Bitcoin, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir ivme kazanıyor. Bitcoin, değerinin %65 artışla 73.000 dolara yükselmesiyle yatırımcılara büyük getiriler sağlamaya devam ederken, oldukça şok edici bir açıklama yapıldı.

“Yıl sonuna kadar 20.000 doların altında olacak.”

Almanya'da faaliyet gösteren Deutsche Bank'ın yaptığı bir ankete göre, Bitcoin'in kalıcılığı konusu hakkında bölünmüş durumda. Anket katılımcılarının neredeyse üçte biri dünya genelinde en büyük kripto para birimi sayılan Bitcoin'in yıl sonuna kadar 20.000 doların altına kadar düşmesini bekliyorlar..

Bu 50.000 dolarlık bir kayıp anlamına geliyor!





Bu beklenti karşılanırsa tokenin mevcut fiyatı üzerinden aklaşık 50.000 dolar düşerek en son 2022'deki şiddetli ayı piyasasında görülen seviye durumlarına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yükseleceğine dair beklentiler zayıf!

Bitcoin'in son zamanlardaki yükselişine rağmen, Bitcoin'in 75.000 doların üzerine çıkacağına bu kadar az kişinin inanması şaşırtıcı. 3.600'den fazla katılımcının yalnızca yüzde 10'u Bitcoin'in bu yılın Aralık ayı sonuna kadar 75.000 doların üzerine çıkmasını bekliyordu.

Bitcoin yok olacak mı?

Anket katılımcılarının neredeyse yüzde 40'ı Bitcoin'in önümüzdeki yıllarda büyüyeceğinden emin. Ancak anket katılımcılarının %38'i Bitcoin'in yok olacağına inanıyor ki bu çok yüksek bir oran.

Bu arada Bitcoin bu sabah yaklaşık %1,4 düşüşle 70.700 dolardan işlem görmekte. Mart ortasında token 73.798 dolara kadar yükselmişti.