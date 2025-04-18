DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025 Başarıyla Tamamlandı

DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025 Tamamlandı

Türkiye’nin dinamik teknoloji ekosisteminin bir parçası olarak, Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) İzmir'de düzenlediği DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025, büyük bir katılımla başarıyla sona erdi. Anadolu Ajansı’nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu bu etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü önemli açıklamalarda bulundu.

Oyun Sektöründe Global Başarı

Bakan Yardımcısı Gönüllü, oyun sektörünün küresel pazar büyüklüğünün 200 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Türkiye'nin oyun sektöründeki önemli oyuncu pozisyonunu vurgulayan Gönüllü, son 23 yılda teknoloji girişimciliği alanında kat edilen mesafenin takdire şayan olduğunu ifade etti.

“Son 4 yılda Türkiye’deki teknoloji girişimlerine gerçekleştirilen yatırım tutarı 5,1 milyar doları aştı. 2024 yılında, %21'i yabancı yatırım olmak üzere 1,41 milyar dolarlık yatırım aldık. Türkiye'nin oyun sektörü, 2024 yılında bir önceki yıla göre dolar bazında %40 büyüyerek 800 milyon doları aştı.”

Türkiye’nin Oyun Geliştirme Merkezleri

Gönüllü, Türkiye'de yaklaşık 850 aktif oyun stüdyosunun bulunduğunu ve İstanbul'un Avrupa’nın en büyük ikinci oyun geliştirme merkezi haline geldiğini aktardı. Ayrıca, 106 teknoparkta 714 oyun firması ve 12 AR-GE merkezi ile 11 binden fazla personelin çalıştığını belirtti.

Ülkenin Geleceği Gençlerde

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, gençlerin gelişiminin ülkenin geleceğini olumlu şekilde etkileyeceğini belirtti. “En büyük servetimiz ve sermayemiz gençlerimiz.” şeklinde konuşan Baran, kaynak esaslı ekonomiden yüksek teknoloji ekonomisine geçişin önemine değindi.

Kampın Detayları

Kampa katılan 250 oyun geliştiriciden oluşan 64 ekip, 5 gün boyunca ihtiyaç ve trendler doğrultusunda oyunlar geliştirdi. Katılımcılar, oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi çeşitli alanlarda eğitimler aldı. Kampın son gününde, geliştirilen oyunlar 13 yatırımcıya sunuldu. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, bu kamptan gelecekte dünyada oynanacak başarılı oyunların çıkacağını ifade etti.

Bu tür etkinlikler, sadece teknoloji gelişimini değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürünün ve değerlerinin de oyun ile dünyaya yayılmasını sağlıyor.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) bu yıl İzmir'de düzenlediği DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025 sona erdi. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Bilişim Vadisinin İzmir kampüsünde yapılan kampın kapanış programında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) bu yıl İzmir'de düzenlediği DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025 sona erdi. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Bilişim Vadisinin İzmir kampüsünde yapılan kampın kapanış programında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü (fotoğrafta) konuşma yaptı.