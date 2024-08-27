Dijital Sertifika ile 40 Bin Kullanıcının Yetenekleri Tescillendi

Dijital Sertifika ile Yetkinliklerin Tescili

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen dijital dönüşüm projesi, akademiden iş dünyasına kadar birçok sektörden 40 bin kullanıcının diploma dışı yetkinliklerini belgeledi.

55 Bini Aşkın Dijital Rozet ve Sertifika

Dijital becerilerini belgelendirmek isteyen kullanıcılara, 55 binden fazla dijital rozet ve sertifika verildi. Bu süreç, Dijital Sertifika ve Rozet Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Milli Teknoloji Hamlesi ile Yeni Bir Dönem

Bu proje, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında sanayinin teknolojik dönüşümünü desteklemek ve nitelikli insan kaynağını geliştirmek amacı taşımaktadır.

Yapılandırılmış Dijital Platform

Proje, eğitim veren kamu kurumları ve özel sektör firmalarının kazandığı yetkinlikleri dijital platforma taşımalarını sağlayarak, öz geçmişlerinde yer veremeyen yeteneklerin paylaşımını mümkün kılmaktadır.

Öngörüler ve Gelecek Hedefleri

2023 başı itibarıyla portala kayıtlı kurum sayısı 11’den 18’e çıktı. 2024 sonunda bu sayının 20, 2025'te 40'a, 2028'de ise 100'e yükselmesi bekleniyor. Kullanıcı sayısının da artacağı öngörülüyor.

Sertifikaların Yaygın Kullanımı

40 bin alıcıya üretilen 55 bin 583 dijital sertifika ve rozet, sosyal medya platformları üzerinden geniş bir kitleye ulaşarak, platformun etkileşimini artırıyor.

Dijital Rozet ve Sertifika Kullanımı

Dijital Rozet Projesi, çeşitli sektörlerdeki yetkinlikleri e-sertifika haline getirme imkânı sunarak, bireylerin siber güvenlik gibi alanlardaki olgunluk seviyelerini belgelendirmektedir. Dijital rozet, bireylerin kazandığı yeterlilikleri kanıtlayan dijital semboller iken, dijital sertifika ise güvenli ve doğrulanabilir belgeler olmaktadır.

Kullanıcı Profili ve Başvuru Süreci

Proje kapsamında dijital sertifika ve rozet alabilecek kullanıcılar arasında eğitim kurumu ve sektör firmaları ile sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kendi standartlarına göre bu belgeleri tasarlayıp katılımcılara elektronik ortamda iletebiliyor.