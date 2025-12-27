DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.638,34 0,21%

DİSİDER Başkanı Akbaş: Son Çeyrekte Olumlu Sinyaller, 2026'da 'Terörsüz Türkiye' Beklentisi

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, son çeyrekte ekonomik iyileşme sinyalleri ve 2026'da 'Terörsüz Türkiye' ile iş dünyasında olumlu yansımalar beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:58
DİSİDER Başkanı Akbaş: Son Çeyrekte Olumlu Sinyaller, 2026'da 'Terörsüz Türkiye' Beklentisi

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş: Son çeyrekte alınan olumlu sinyaller ve 2026 beklentileri

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, küresel ticarette daralma yaşandığını belirterek ülkemizin de bu durumdan etkilendiğini söyledi. Akbaş, iş dünyasının 2025 hedeflerine değinerek, son çeyrekte umut verici işaretler aldıklarını vurguladı.

2025 değerlendirmesi

Akbaş, küresel koşulların zorluk yarattığını ancak "bu süreç içerisinde, özellikle son çeyrekte bazı güzel ve olumlu sinyaller aldık" ifadeleriyle son dönemdeki iyileşmeye işaret etti. Enflasyonun gerekli şekilde daha düşük seviyelere ilerlemesi ve faiz oranlarının Merkez Bankası’nın belirlediği doğrultuda düşmesinin kendilerini sevindirdiğini aktardı.

2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, iş dünyasının hedeflerinin yüksek olduğunu ancak finansmana erişim sorununun sanayiciler için en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi. Akbaş, hedeflerin bir bölümüne ulaşılamamış olsa da toplumsal sorumluluk bilinciyle üretimi artırma gayretinin sürdüğünü belirtti: Yolumuza devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz.

2026 beklentileri ve "Terörsüz Türkiye"

Akbaş, 2026 yılında öncelikli beklentilerinin ülke gündeminden "Terörsüz Türkiye" sürecinin tamamen çıkması olduğunu ifade etti. Ayrıca, PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesiyle başlayan sürecin iş dünyası için büyük fayda sağladığını ve bunun yansımalarını 2026'da daha net göreceklerini düşündüğünü söyledi.

Ek olarak Akbaş, yeni teşvikler, finansal erişimde kolaylıklar ve bazı yapılandırmalarla topyekûn bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetten 2026'da böyle bir seferberlik beklediklerini ve genç nüfus, beşerî sermaye ve altyapı açısından güçlü olunduğunu belirterek "Sadece biraz daha güçlenmeye ve desteklenmeye ihtiyacımız var" dedi.

Son olarak Akbaş, zorlu süreçte üretmeye devam eden tüm üyelerine, sanayicilere ve çalışanlara teşekkür ederek sözlerini şu temennilerle noktaladı: "2026 yılının kendilerine mutluluk, bereket, huzur ve barış getirmesini; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum".

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (DİSİDER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS...

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (DİSİDER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS AKBAŞ

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DİSİDER Başkanı Akbaş: Son Çeyrekte Olumlu Sinyaller, 2026'da 'Terörsüz Türkiye' Beklentisi
2
Gram Altının Rekoru Trabzon Hasırına Milyonluk Değer Katıyor
3
Plastik Atıkları Ham Maddeye Dönüştüren Burpol, İSO Yeşil Dönüşüm'de 3.'lük Kazandı
4
Denizli Ekonomisi Yılı Güçlü Verilerle Kapattı
5
3. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Yol Haritası
6
Ağrı Diyadin'de Aç Kalan Tilkiler İlçe Merkezine İndi
7
Palandöken uyardı: Yılbaşında merdiven altı ürünlere dikkat

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye