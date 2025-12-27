DİSİDER Başkanı Akbaş: Son Çeyrekte Olumlu Sinyaller, 2026'da 'Terörsüz Türkiye' Beklentisi

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş: Son çeyrekte alınan olumlu sinyaller ve 2026 beklentileri

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, küresel ticarette daralma yaşandığını belirterek ülkemizin de bu durumdan etkilendiğini söyledi. Akbaş, iş dünyasının 2025 hedeflerine değinerek, son çeyrekte umut verici işaretler aldıklarını vurguladı.

2025 değerlendirmesi

Akbaş, küresel koşulların zorluk yarattığını ancak "bu süreç içerisinde, özellikle son çeyrekte bazı güzel ve olumlu sinyaller aldık" ifadeleriyle son dönemdeki iyileşmeye işaret etti. Enflasyonun gerekli şekilde daha düşük seviyelere ilerlemesi ve faiz oranlarının Merkez Bankası’nın belirlediği doğrultuda düşmesinin kendilerini sevindirdiğini aktardı.

2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, iş dünyasının hedeflerinin yüksek olduğunu ancak finansmana erişim sorununun sanayiciler için en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi. Akbaş, hedeflerin bir bölümüne ulaşılamamış olsa da toplumsal sorumluluk bilinciyle üretimi artırma gayretinin sürdüğünü belirtti: Yolumuza devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz.

2026 beklentileri ve "Terörsüz Türkiye"

Akbaş, 2026 yılında öncelikli beklentilerinin ülke gündeminden "Terörsüz Türkiye" sürecinin tamamen çıkması olduğunu ifade etti. Ayrıca, PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesiyle başlayan sürecin iş dünyası için büyük fayda sağladığını ve bunun yansımalarını 2026'da daha net göreceklerini düşündüğünü söyledi.

Ek olarak Akbaş, yeni teşvikler, finansal erişimde kolaylıklar ve bazı yapılandırmalarla topyekûn bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetten 2026'da böyle bir seferberlik beklediklerini ve genç nüfus, beşerî sermaye ve altyapı açısından güçlü olunduğunu belirterek "Sadece biraz daha güçlenmeye ve desteklenmeye ihtiyacımız var" dedi.

Son olarak Akbaş, zorlu süreçte üretmeye devam eden tüm üyelerine, sanayicilere ve çalışanlara teşekkür ederek sözlerini şu temennilerle noktaladı: "2026 yılının kendilerine mutluluk, bereket, huzur ve barış getirmesini; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum".

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (DİSİDER) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS AKBAŞ