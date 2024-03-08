Doğa ile iç içe bir yaşam için son fırsat! Ladik tarlalarında büyük satış 69 bin TL' den indirim rekoru kırıyor

Ladik, Samsun – Samsun’un doğal güzellikleriyle ünlü Ladik ilçesinde, yemyeşil araziler yeni sahiplerini bekliyor. Ladik Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla satışa çıkarılan bu değerli tarlalar, yatırımcılar için benzersiz bir fırsat sunuyor.





Parsel parsel tarlaların özellikleri ise şu şekilde:

Birinci Parsel

Kuyucak’ın Kalbinde, Köy Merkezine Komşu 2.250 m² Tarla İlk göz ağrımız, Kuyucak Mahallesi’nde, köy merkezine sadece bir adım uzaklıkta yer alan ve yola cephe geniş bir arazi. %10-15 eğimli bu verimli topraklar, 69.075 TL muhammen bedelle yatırımcılarını bekliyor. İmar planı olmayan bu tarla, doğa ile iç içe bir yaşam vaat ediyor.





İkinci Parsel

Ladik’in Manzaralı Köşesi, 390 m² Boş Parsel İkinci cazibe merkezimiz, köy içi mevkii olan 518 parsel. Etrafı 1-2 katlı evlerle çevrili bu eğimli arazi, 29.250 TL’lik cazip bir fiyatla satışa sunuluyor. Ladik merkezine ve Sululova Karayoluna yakınlığıyla dikkat çeken bu parsel, huzurlu bir köy hayatı için ideal.

Üçüncü Parsel

Ladik’in Saklı Cenneti, 490 m² Doğa Harikası Üçüncü parselimiz, 520 numaralı köy içi mevkii. 36.750 TL değerindeki bu boş arazi, etrafındaki konutlarla uyumlu bir komşuluk sunuyor. Ladik’in doğal güzelliklerine yakın konumuyla, doğaseverler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Dördüncü Parsel

Ladik’in En Büyük Hazinesi, 2.628,69 m² Tarla Son olarak, köy merkezine yakın fakat yola sınırı olmayan 645 parsel, 100.889,12 TL’lik değeriyle büyük yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu geniş ve eğimli arazi, Ladik’in en değerli topraklarından biri olarak göze çarpıyor.

Bu benzersiz tarlaların satışı, 18 Nisan 2024’te başlayıp, 25 Nisan 2024’te sona erecek. İkinci tur artırmalar ise 16 Mayıs 2024’te başlayıp, 23 Mayıs 2024’te tamamlanacak. Detaylı bilgi ve görseller için esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.





Ladik’in bu eşsiz arazileri, doğayla iç içe bir yaşam arayanlar ve geleceğe yatırım yapmak isteyenler için birer altın değerinde. Bu fırsatı kaçırmayın!