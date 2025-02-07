Doğal Gaz Fiyatları Düştü: Spot Piyasa Güncel Rakamlar

Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 849 lira 93 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün gerçekleştirilmiş toplam işlem hacmi 15 milyon 304 bin 370 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 16 milyon 141 bin 522 lira olarak kaydedilmişti.

Ticaret Miktarları ve Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 849 lira 93 kuruş iken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 191 bin metreküp olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Piyasa Arzı ve Giriş Miktarı

Türkiye'ye dün 295 milyon 890 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 296 milyon 103 bin 81 metreküp olarak kayıtlara geçti.