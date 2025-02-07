DOLAR
35,98 -0,17%
EURO
37,36 0,08%
ALTIN
3.315,05 -0,62%
BITCOIN
3.520.544,66 -1,16%

Doğal Gaz Fiyatları Düştü: Spot Piyasa Güncel Rakamlar

Spot piyasada doğal gaz fiyatları düşerek 12.849,93 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 15,3 milyon TL olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:38
Doğal Gaz Fiyatları Düştü: Spot Piyasa Güncel Rakamlar

Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 849 lira 93 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün gerçekleştirilmiş toplam işlem hacmi 15 milyon 304 bin 370 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 16 milyon 141 bin 522 lira olarak kaydedilmişti.

Ticaret Miktarları ve Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 849 lira 93 kuruş iken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 191 bin metreküp olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Piyasa Arzı ve Giriş Miktarı

Türkiye'ye dün 295 milyon 890 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 296 milyon 103 bin 81 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'nın İhracatında 2024'te Düşüş Devam Ediyor
2
TCMB Başkan Yardımcıları Piyasa Dinamiklerini Yorumladı
3
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açılışta Yükseldi
4
2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!
5
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Yapılacak
6
TCMB Başkanı Fatih Karahan Soruları Yanıtladı: Enflasyon ve Para Politikaları Üzerine Açıklamalar
7
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Altınla 20 Milyar Dolar Rezerv Artışı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!