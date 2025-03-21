Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: Spot Piyasa Verileri

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 605 lira 14 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu değişim piyasa katılımcıları arasında önemli bir etki yarattı.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Spot piyasada dün gerçekleştirilen işlem hacmi 21 milyon 884 bin 937 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 5 milyon 888 bin 626 lira ile kıyaslandığında belirgin bir artış göstermektedir.

1000 metreküp doğal gaz için belirtilen referans fiyatın yanı sıra, gaz ticaret miktarı 1 milyon 764 bin metreküp olarak duyuruldu. Bu veriler, piyasanın dengesini koruma çabalarının sürdüğünü göstermektedir.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 235 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 974 lira 88 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler de piyasa fiyatlarının mevcut durumunu gözler önüne sermektedir.

Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 243 milyon 497 bin 236 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Buna karşılık, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 244 milyon 870 bin 945 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Spot doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmeler, enerji sektöründeki dinamikleri etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.