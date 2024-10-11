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Doğal Gaz Fiyatları Yeniden Belirlendi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları güncellendi. İşlem hacmi ve ticaret miktarları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:59
Doğal Gaz Fiyatları Yeniden Belirlendi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Son günlerde doğal gaz piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp için referans fiyat 11,939.97 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Düşüşte

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine dayanarak, dünkü işlem hacminin 11,670,205 lira olduğu açıklandı. Bu, bir gün önceye göre önemli bir düşüş gösteriyor; önceki gün işlem hacmi 25,227,820 lira olarak kaydedilmişti.

Ticaret Miktarları

Spot piyasada 1000 metreküp gazın referans fiyatına ek olarak, toplam gaz ticaret miktarının 980,000 metreküp olduğu bildirildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış ve satış fiyatları ise sırasıyla 12,536.97 lira ve 11,342.97 lira olarak belirlendi.

Gaz Girişi Verileri

Türkiye'nin doğal gaz girişi dün 133,217,040 metreküp olarak gerçekleşti. Buna karşın piyasalara arz edilen doğal gaz miktarı ise 132,703,980 metreküp olarak kaydedildi.

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