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Doğal Gaz Spot Piyasasında Fiyatlar Düşüşte: 12,352 Lira

Spot doğal gaz fiyatları 1000 metreküp için 12,352 lira olarak belirlendi, işlem hacmi ise 18,5 milyon lira civarında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:26
Doğal Gaz Spot Piyasasında Fiyatlar Düşüşte: 12,352 Lira

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 352 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi ise 18 milyon 474 bin 602 lira oldu. Bu rakam, önceki gün açıklanan 19 milyon 829 bin 254 liradan bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Gazı Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında ticaret edilen gaz miktarı 1 milyon 504 bin metreküp olarak kaydedildi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 969 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 734 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Piyasa Arzı

Türkiye'ye dün sağlanan doğal gaz girişi 267 milyon 988 bin 26 metreküp oldu. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 267 milyon 208 bin 361 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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