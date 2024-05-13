Bist 100
10.217,43 0%
DOLAR
32,22 0,02%
EURO
34,78 -0,25%
ALTIN
2.414,94 -0,71%

Doğalgaz faturasını uçuran yanlış! Bu hata faturayı ikiye katlıyor

Ücretsiz doğalgaz programı sonunda 25 metreküp doğalgaz kullanımının bundan sonraki süreçte ücrete tabi olacak.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:05
Doğalgaz faturasını uçuran yanlış! Bu hata faturayı ikiye katlıyor

Türkiye'de vatandaşlara aylık 25 metreküp bedava doğalgaz verilmesinin sona ermesi sonrası yaklaşık 20 milyon kadar hanenin doğalgaz faturası artacak.

25 METRE DOĞALGAZ UYGULANMASI SONRASI FATURA ARTIŞI

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Batı Karadeniz'deki Sakarya doğalgaz sahasında keşfedilen yerli doğalgazın devreye alınmasıyla, 2019 yılında abone başına aylık 25 metreküp doğalgazın ücretsiz temini hayata geçirildi. Bu yaklaşım yaklaşık 20 milyon haneye önemli faydalar sağladı.

Doğalgaz faturasını uçuran yanlış

Ancak başvurular 1 Mayıs'ta sona erdirildi. Ücretsiz doğalgaz programı sonunda 25 metreküp kadar doğalgaz kullanımı ücrete tabi olacak. Bu değişiklik konut abonelerinin doğal gaz faturalarında yaklaşık olarak 150 TL'lik artış getirecek.

Ancak doğalgaz fiyatları kullanılan bölgeye ve miktarına göre değişiklik göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü sızdırıldı! O detay kimsenin gözünden kaçmadı

Altın yatırımcılarının feleği şaşacak! 2 farklı tarih belirlendi

Altın yatırımcılarını şenlendiren müjde geldi! Sonunda oh çekecekler

Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Kurban Bayramı'na ramak kala Resmi Gazete de yayımlandı! Kurban kesenler dikkat etmezse yandı!

Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak

O illere TOKİ piyangosu vurdu! Ucuza ev sahibi olmak için son fırsat geldi

Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü sızdırıldı! O detay kimsenin gözünden kaçmadı

2 gün sonra hesaplara para yatırılacak! Listede adı soyadı olan yaşadı

Doğalgaz faturasını uçuran yanlış! Bu hata faturayı ikiye katlıyor

Yılbaşından sonra bu sabah yeni zam yürürlüğe girdi: 08.00'da o liste güncellendi

Merkez Bankası son dakika duyuruldu! O yasak tamamen kaldırılıyor

Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı! Bu kadrolara alım yapılacak

Altın yatırımcılarını şenlendiren müjde geldi! Sonunda oh çekecekler

Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı! YOK ARTIK dedirten fragman

Altın yatırımcılarının feleği şaşacak! 2 farklı tarih belirlendi