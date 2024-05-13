Doğalgaz faturasını uçuran yanlış! Bu hata faturayı ikiye katlıyor

Türkiye'de vatandaşlara aylık 25 metreküp bedava doğalgaz verilmesinin sona ermesi sonrası yaklaşık 20 milyon kadar hanenin doğalgaz faturası artacak.

25 METRE DOĞALGAZ UYGULANMASI SONRASI FATURA ARTIŞI

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Batı Karadeniz'deki Sakarya doğalgaz sahasında keşfedilen yerli doğalgazın devreye alınmasıyla, 2019 yılında abone başına aylık 25 metreküp doğalgazın ücretsiz temini hayata geçirildi. Bu yaklaşım yaklaşık 20 milyon haneye önemli faydalar sağladı.





Ancak başvurular 1 Mayıs'ta sona erdirildi. Ücretsiz doğalgaz programı sonunda 25 metreküp kadar doğalgaz kullanımı ücrete tabi olacak. Bu değişiklik konut abonelerinin doğal gaz faturalarında yaklaşık olarak 150 TL'lik artış getirecek.

Ancak doğalgaz fiyatları kullanılan bölgeye ve miktarına göre değişiklik göstermektedir.