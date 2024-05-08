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Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem: Faturalar gelire göre kesilecek

Doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni döneme geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yeni dönemde faturalar, farklı gelire sahip olanlar için farklı şekilde belirlenecek.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 17:36
Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem: Faturalar gelire göre kesilecek

ABD merkezli Bloomberg’de yer alan habere göre, Türkiye’de doğalgaz ve elektrik faturalarının düzenlenmesi konusunda yeni döneme geçilmesi için çalışma yapılıyor. Haberde yer alan ifadelere göre, doğalgaz ve elektrik faturaları, farklı gelir grupları için farklı şekilde düzenlenecek.

2023 yılında Nisan ayında başlatılan 150 TL’lik doğalgaz indirimi bu Nisan’da sona erdirilmişti. Vatandaşlar, bu haber sonrasında ise doğalgaza ya da elektriğe zam gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Bloomberg’in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir yetkili, fatura düzenlemeleri konusunda yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, yeni düzenleme ile geliri daha düşük olan hanelerin, elektrik ve doğalgaz faturalarında desteklenmesi hedefleniyor. Gelir düzeyi ve tüketimi yüksek olan hanelerde ise faturalar kademeli olarak artırılacak.

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