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Doğu Karadeniz'den 436 Ton Bal İhracatı: 12 Ülkeye Satıldı

Doğu Karadeniz, 2023 yılının ocak-kasım döneminde 12 ülkeye 436 ton bal ihraç etti ve 1.8 milyon dolar kazandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:05
Doğu Karadeniz'den 436 Ton Bal İhracatı: 12 Ülkeye Satıldı

Doğu Karadeniz, 2023 yılı ocak-kasım döneminde, başını ABD'nin çektiği 12 ülkeye toplamda 436 ton bal ihraç etti. Bu süreçte elde edilen gelir ise 1 milyon 819 bin 831 dolar olarak kaydedildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden 11 ayda gerçekleştirilen bal ihracatına dair detayları paylaştı. Kalyoncu, ABD'nin 866 bin 643 dolarla ilk sırada yer aldığını, ardından Almanya'nın 376 bin 367 dolar ve Suudi Arabistan'ın 232 bin 971 dolar ile geldiğini belirtti.

Bölgeden bu dönemde bal satışı yapılan diğer ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Belçika, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Krallık ve Kuveyt olarak sıralandı. Bu satışlar, bal ihracatının bölgedeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kalyoncu, bal ihracatını artırmak için sürekli çaba gösterdiklerini vurgulayarak, yeni yıl için beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. “Firmalarımızın markalı ürünleri ve tüketici tercihine uygun ambalajlamaya önem vermesi, bal ihracatımıza pozitif ivme kazandırdı. İlerleyen günlerde ürün ve ülke çeşitliliğimizin çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah çok daha güzel bir ihracat sezonu geçiririz.” şeklinde konuştu.

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