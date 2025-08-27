Doğu Karadeniz'den 7 Ayda 11 Ülkeye 338 Ton Bal İhracatı

Ocak-Temmuz dönemi ihracat verileri

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden ocak-temmuz döneminde 338 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 408 bin 541 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, şu bilgileri aktardı: "ABD, 604 bin 82 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 491 bin 763 dolarla Almanya ve 95 bin 678 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bal satıldı."

Kalyoncu, balın bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Bal ihracatında 7 ayı geride bıraktık. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine düşünüyoruz. O nedenle bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz."

Bal ihracatının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını dile getiren Kalyoncu, ilerleyen günlerde ihracat potansiyelini artıracak çalışmalara ağırlık vereceklerini belirterek, Doğu Karadeniz balının uluslararası pazardaki payını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.